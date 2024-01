Bellusco: di nuovo in azione i vandali di capodanno, danni in piazza Kennedy

Sono tornati in azione nel weekend i vandali che a Bellusco avevano già danneggiato gli allestimenti di Natale di piazza Kennedy a capodanno. L’incursione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e il Corpo di polizia locale Brianza Est ha pubblicato le immagini, già al vaglio delle forze dell’ordine e oggetto di indagine.

Bellusco: di nuovo in azione i vandali di capodanno, danni alle decorazioni di natale e a un cassonetto per abiti usati

“Alcuni ragazzi hanno volontariamente distrutto l’allestimento natalizio realizzato dai volontari della Pro Loco – fa sapere la polizia locale – Non soddisfatti di quanto commesso, hanno altresì vandalizzato un cassonetto per la raccolta degli indumenti usati solidali. Quanto commesso, oltre alla sottovalutazione del pericolo creato per se stessi e per gli altri, denota l’assoluta mancanza di rispetto del lavoro altrui e del senso di comunità”.

Danneggiamenti Bellusco

Bellusco: di nuovo in azione i vandali di capodanno, denuncia all’autorità giudiziaria

Polizia locale e il sindaco Mauro Colombo hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.