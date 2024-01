A Bovisio Masciago in arrivo telecamere nei parchi collegate con i carabinieri di Varedo

Il Comune di Bovisio Masciago chiude l’anno 2023 incrementando lo stanziamento da destinare al sistema della video sorveglianza che ha già condotto alla riattivazione degli impianti già esistenti, alla delocalizzazione di alcuni punti di ripresa, all’implementazione di altri punti di osservazione. E, soprattutto, alla realizzazione di un collegamento con i carabinieri di Varedo: il 2024 sarà l’anno di video sorveglianza dei parchi cittadini e delle vie totalmente coordinata e controllata dal remoto della caserma di via Donizetti.

E il fondo a disposizione del sistema di video controllo sale di 44mila euro portando l’intero budget destinato al pacchetto di intervento a 218.900 euro, che al netto degli oneri diventano 290mila euro. Non si tratta di una modifica di piccolo conto ma sicuramente una azione strategica, compiuta ai sensi di legge per le procedure, come riportato dalle stesse fonti comunali anche in materia di sentenze. Visto che tra l’altro nell’aumento di budget si fa precipuo riferimento alle voci della remunerazione.

Bovisio Masciago: fondo per la videosorveglianza incrementato di 44mila euro

E di conseguenza si fa riferimento a una sentenza della Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna per la quale, “Per giustificare l’erogazione degli incentivi, occorre una motivazione rafforzata che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico. Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti”.

Bovisio Masciago: monitoraggio dei parchi e piazzale mercato

Comunque, la vera novità di gestione è che saranno i militari della centrale di video controllo agli ordini del maresciallo Armando Cangemi a monitorare i parchi cittadini, a iniziare dal piazzale mercato e aree verdi connesse ed adiacenti che a seguito della riattivazione del video controllo hanno già ricevuto un sensibile miglioramento in termini di controllo e prevenzione degli atti vandalici e delle presenze moleste (soprattutto in orario serale e nel periodo estivo) che si segnalavano da anni. In alcuni casi le videocamere sono state riparate o i punti di video osservazione sono stati sottoposti a modifica e miglioramento, in modo da poter procedere, in tal caso con la riparazione delle strumentazioni già esistenti senza dovere provvedere a sostituzione con nuovo acquisto di materiale tecnologico.