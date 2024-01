Le scritte blu che deturpano Sovico: “Siamo sulle tracce dei responsabili”

Muri, pensiline ed edifici pubblici imbrattati di scritte di colore blu: la Polizia locale di Sovico sulle tracce dei responsabili. I messaggi lasciati con la bomboletta spray nei giorni prima di Natale, a Sovico, sembrano avere la stessa matrice. “Ruslan ti amo” e poi cuori indirizzati ad un destinatario preciso. Scritte che hanno deturpato in particolare la zona della provinciale Monza- Carate e che a Sovico hanno destato rabbia e sdegno; il Comune pulirà gli edifici pubblici sporcati da una mano ignota, forse però tale non per molto. Anche in consiglio comunale, a fine dicembre, la politica sovicese pone l’attenzione sul decoro del paese e dalla maggioranza è stata evidenziata la situazione delle recenti scritte blu.

Sovico, muri e pensilina imbrattati da scritte blu: indagini della Polizia locale

Il sindaco Barbara Magni, informa che: “si è proceduto attraverso la Polizia locale a fare i sopralluoghi e le relazioni sono pronte per la regolare denuncia”. Nel frattempo, però, il Comune ha affidato a una ditta locale gli interventi di imbiancatura per ripulire le zone vandalizzate dalla vernice blu.

Nel paese brianzolo le scritte compaiono sulle pareti dei bagni del mercato, della palestra di via Baracca, sporcano le pensiline dell’autobus e molte aree di viale Monza, ma non mancano danni ai privati. La cifra stanziata dal Comune per la pulizia ammonta a 4.270 euro, ma non è escluso che debbano essere sborsate altre somme una volta definito il piano generale degli interventi. La Polizia locale ha aperto anche il sinistro per ottenere il risarcimento dall’assicurazione.