Solaro: petardi e bestemmie in chiesa per una sfida su Tik Tok

Brutto episodio domenica, a Solaro, in occasione della messa delle 18, prima dei festeggiamenti per Capodanno: un gruppo di ragazzini è entrato nella chiesa lanciando petardi e urlando bestemmie, ovviamente sconvolgendo i fedeli presenti.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, potrebbe trattarsi di una challenge di Tik Tok, tradotto: una sfida sui social network. Appaiono infatti diversi altri video di giovanissimi che compiono la stessa stupida impresa e caricano poi le immagini sul popolare portale vantandosi del loro gesto alla ricerca di qualche visualizzazione. Solitamente il copione prevede di entrare in chiesa e di mettersi a proferire ingiurie davanti alle persone raccolte in preghiera oppure addirittura avvicinarsi all’altare per urlare contro il sacerdote.

Solaro: petardi e bestemmie in chiesa, la paura dei fedeli

In questo caso però, oltre alla totale mancanza di rispetto nei confronti dei fedeli, c’è stato anche il concreto pericolo che potesse scoppiare un incendio. I giovanissimi, o almeno sembrano tali dalle descrizioni fornite da alcuni dei presenti, con il cappuccio alzato sulla testa probabilmente per non farsi riconoscere, hanno lanciato dei petardi che, esplodendo, hanno creato un po’ di confusione tra i presenti, oltre a diffondere nell’aria il caratteristico e fastidioso odore di polvere da sparo bruciata. Alle esplosioni sono seguite le bestemmie e poi i giovani sono scappati dalla porta d’ingresso allontanandosi nel centro paese.

Solaro: petardi e bestemmie in chiesa, indagini della polizia locale

La messa è stata ovviamente interrotta a causa dell’impropria incursione. C’è stato tanto spavento, perché gli scoppi degli ordigni possono essere facilmente scambiati per altro e perché le fiammate possono anche provocare un rogo, ma anche parecchia indignazione per questo modo di divertirsi vuoto e senza rispetto. Per approfondire i fatti, gli agenti della polizia locale hanno scaricato e visionato le immagini della videosorveglianza del centro paese. Sembrerebbe solo una bravata e non un gesto motivato da questioni religiose, ma la cattiveria e la bruttezza dell’accaduto rimangono impressi insieme allo spavento provocato agli ignari fedeli assiepati nel santuario. In ogni caso in paese non si sono registrati altri episodi simili né particolari danni provocati dai fuochi o vandalismi durante la notte di San Silvestro.