Seveso, da un anonimo benefattore una vetrata per proteggere la Cappella Votiva

Grazie alla generosità di un anonimo benefattore ritorna a nuova vita la cappellina votiva della Vergine Maria Regina della Pace vittima di un vergognoso atto vandalico l’anno scorso. La madonnina è stata liberata dalla grata che ne impediva una libera visione ed è stata posizionata una nuova vetrata protettiva così da aprirne la piena visione ai fedeli.

Seveso, la Cappellina del 1948 a marzo del 2022 fu vandalizzata

Prossimamente sarà organizzato dalla parrocchia un momento di preghiera e benedizione. La Cappellina votiva sorge in via Cacciatori delle Alpi e risale al 1948, quando fu edificata per ricordare la bomba caduta in quel luogo il 10 Settembre 1944 e come omaggio a Maria. Nel marzo del 2022 fu presa a sassate da ignoti vandali. «La Regina della Pace continui a vegliare sulle strade di Seveso e su coloro che le percorrono», l’appello della parrocchia.