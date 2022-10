“Bancomat bloccato”, anziana truffata: la Polizia di Pordenone denuncia due brianzoli

Con la scusa di dare una mano a una anziana correntista a uno sportello bancomat si sarebbero appropriati di 1.850 euro. Truffatori brianzoli in trasferta in Friuli sono stati denunciati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone. Si tratta di un 51enne e di una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine e residenti in provincia di Monza e Brianza.

“Bancomat bloccato” ma è una truffa: prelievi fraudolenti per 1.850 euro

Le indagini degli agenti sono iniziate ad aprile quando una settantanovenne residente a Pordenone ha denunciato che mentre stava effettuando un prelievo presso uno sportello ATM di un istituto bancario del centro era stata avvicinata da uno sconosciuto che, con fare gentile, la avrebbe fatto credere che il bancomat fosse rimasto bloccato offrendole aiuto per recuperare la tessera. Tutto un trucco: dopo essere rientrata a casa l’anziana si è infatti accorta che la tessera bancomat le era stata rubata e utilizzata per effettuare due prelievi fraudolenti per 1850 euro.

“Bancomat bloccato” ma è una truffa: incastrati dalla videosorveglianza

Attraverso la visione delle immagini delle telecamere dell’istituto bancario e di quelle poste nelle vicinanze oltre che con l’analisi dei tabulati telefonici della zona gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a individuare i due brianzoli entrambi denunciati alla competente autorità giudiziaria. Successive perquisizioni, disposte dalla Procura, hanno consentito di individuare gli indumenti indossati dagli indagati al momento del furto e immortalati dalle telecamere.