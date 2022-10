Auto, moto ed elettrodomestici: ma quanto si spende a Monza e in Brianza (terzi in Italia)

Automobili, moto, elettrodomestici, telefonini e tv: secondo una indagine dell’Osservatorio Findomestic Monza e Brianza con 3.392 euro è una delle tre province italiane, insieme a Modena e Trento con la spesa media più alta per famiglia nell’acquisto di beni durevoli nel 2021. Secondo l’indagine, realizzata in collaborazione con Prometeia, i capoluoghi del nord Italia dominano nelle prime posizioni:; la prima provincia del meridione è al 75° posto, Cagliari (2.404 euro/famiglia), in coda Napoli che si colloca al 97° posto su 107 province italiane con una spesa media 2.018 euro a famiglia, Ragusa (100° con 2.017 euro) fino a Sassari dove non si raggiungono i 2.000 euro di media (1.990). Chiudono la graduatoria in 106° e 107° posizione Enna (1.818 euro) e Crotone (1.711).

Spese per beni durevoli: 902 euro per automobili nuove

Nel 2021 le famiglie di Monza e Brianza hanno speso mediamente 902 euro per nucleo per acquistare auto nuove (la quinta spesa più alta tra le 107 a livello nazionale) e poco meno (900 euro) per le auto usate (13° in Italia). Con 88 euro di media a famiglia Monza-Brianza è 27° in Italia nel segmento “motoveicoli”. Da quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio Findomestic, le famiglie monzesi hanno speso 242 euro in elettrodomestici tra grandi e piccoli collocando la provincia alla 28° posizione in Italia nella classifica di segmento e 120 euro di media a nucleo per l’elettronica di consumo (33° posto in Italia). E ancora, 756 euro a famiglia e 7° posto in Italia per l’acquisto di mobili. Nel settore dell’ information technology la spesa per famiglia si attesta sui 128 euro a famiglia (ottava posizione in Italia), mentre per la telefonia hanno speso in media 256 euro (18° posto in Italia).