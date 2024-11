Arcore: per Natale gommoni e slittini in Villa Borromeo, sponsor cercansi per l’albero in piazza

Vetrine a tema dolci e possibilità di sponsorizzare l’albero di Natale: il comune di Arcore abbraccia l’arrivo del primo freddo lanciando le nuove iniziative e le modalità di sponsorizzazione per il Christmas Village 2024. Dopo la pista da sci sulla collina di Villa Borromeo che ha attirato visitatori da tutta la Brianza, l’amministrazione arcorese propone per il periodo natalizio dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025, tre piste da gommoni lunghe cento metri, e tre piste da slittino lunghe settanta metri, entrambe dotate di impianto di risalita, e la grande pista di pattinaggio nella piazza comunale.

Arcore: sette formule di sponsorizzazione dai 100 euro ai 5mila

Per realizzare tutto ciò l’assessorato alle attività commerciali, insieme con l’intera giunta, promuove sette diverse formule di sponsorizzazione dai cento euro ai cinquemila, con l’esclusiva proposta di poter persino sponsorizzare “L’albero di natale”.

«Il sostegno della comunità è indispensabile per poter offrire alla cittadinanza eventi sempre più coinvolgenti che sappiano valorizzare Arcore, rappresentare un punto di incontro per le famiglie e intrattenere un pubblico trasversale unendo occasioni culturali e proposte sportive – sostiene Nicolò Malacrida, assessore alle attività commerciali del Comune – le sponsorizzazioni offrono a tutti una importante occasione di contribuire concretamente alla crescita di Arcore. Abbiamo previsto proposte modulari, dai cento euro fino ai cinque mila euro, per riuscire a coinvolgere dai privati cittadini alle attività commerciali e alle imprese presenti sul territorio. Le soluzioni di sponsorizzazione richiamano i dolci delle Festività ai quali s’ispireranno anche gli allestimenti delle vetrine dei negozi per tutto il periodo delle Feste. Al panettone, re delle feste milanesi abbiamo dedicato la sponsorizzazione più esclusiva, quella dell’Albero di Natale 2024». La scadenza per aderire alle diverse proposte è fissata per il 17 novembre.