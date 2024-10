Giussano pattina sul ghiaccio, dall’8 novembre la pista al coperto

C’è Giussano tra i primi Comuni della Brianza a entrare in clime natalizio. Succede da venerdì 8 novembre con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto e il Villaggio di Natale 2024, in programma per tutto il periodo delle festività natalizie in piazza Oriana Fallaci all’interno del Parco Urbano. La pista è all’interno di una tensostruttura protetta che permetterà il divertimento in qualunque condizione meteorologica.

Al programma di iniziative nel Centro storico stanno invece lavorando la Pro Loco in coordinamento con l’amministrazione comunale.

La pista è una conferma: la struttura è interamente coperta con un’area pattinabile per ogni età e grado di esperienza; sul posto sarà possibile noleggiare pattini e attrezzature di supporto pensate per i più piccoli. La pista resterà aperta tutti i giorni fino a gennaio 2025.

«Il Villaggio con la pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto danno al Natale giussanese un’atmosfera magica e incantata – spiegano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Commercio Paola Ceppi – Gli allestimenti scenografici, la musica e il calore che si respireranno in Piazza Fallaci rappresenteranno un punto di aggregazione per tutte le età, come già è stato lo scorso anno. Ma la pista di pattinaggio sarà solo una delle sorprese in vista del Natale: stiamo lavorando alacremente per un programma di iniziative che abbracci il nostro centro storico. Inoltre l’illuminazione natalizia, al pari dello scorso anno, vogliamo che sia un elemento di attrazione e che porti persone sul nostro territorio, dando così ulteriore slancio al commercio locale».