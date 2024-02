Arcore: addio alla storica volontaria Pinuccia Brigatti, “sempre presente in parrocchia come alla Cisl”

Si sono celebrati il 26 febbraio ad Arcore nella chiesa parrocchiale di Sant’Eustorgio i funerali di

Pinuccia Brigatti, per oltre cinquant’anni volontaria in parrocchia e colonna portante della comunità pastorale Sant’Apollinare. Da catechista a volontaria dei gruppi di ascolto, formatrice al corso

fidanzati ad addetta al bilancio parrocchiale proprio in Sant’Eustorgio, in molti hanno voluto ricordarla nel

giorno dell’esequie, abbracciandola nell’ultimo saluto insieme al marito Mario Bonfanti ed ai figli Daniela e Paolo. Pinuccia Brigatti è morta lunedì 23 febbraio all’età di 76 anni dopo una lunga malattia

contro la quale è stata costretta a combattere per diversi anni.

Arcore, addio alla storica volontaria e contabile della parrocchia: “Era di poche parole. Poche ma dette bene”

Così la ricorda chi ha collaborato con lei in parrocchia sin dai tempi dell’oratorio: “Pinuccia era una persona squisita, sempre pronta a dare una mano. Se avevi bisogno di lei non mancava mai, sia in parrocchia sia alla CISL di Vimercate dove per diverso tempo ha prestato servizio come volontaria. Ha lavorato fino all’ultimo, quando la malattia ha cominciato a non permetterglielo più. Era una persona che non parlava molto: era di poche parole. Poche ma dette bene“.