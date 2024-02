Apa Confartigianato Milano Monza Brianza: in settanta in udienza privata da Papa Francesco

L’adesione è stata massiccia. Perché in molti hanno compreso l’importanza di questo evento. Il solo gruppo di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza sarà composto da 70 persone. Quest’ultimo, insieme a dirigenti, iscritti, collaboratori, simpatizzanti e loro famigliari del sistema Confartigianato, incontrerà in udienza privata Papa Francesco sabato 10 febbraio. L’appuntamento è fissato alle 10 in aula Nervi. Sono attese a Roma delegazioni di tutte le associazioni regionali e territoriali d’Italia.

Apa Confartigianato MB in udienza dal Papa: parteciperanno anche i presidente e il segretario generale

Parteciperanno anche Giovanni Mantegazza ed Enrico Brambilla, rispettivamente, presidente e segretario generale di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza. “Quante volte – commenta Mantegazza – abbiamo sentito il Santo Padre, Papa Francesco nei suoi discorsi parlare di artigiani. Mi voglio collegare a questo suo pensiero: “Lo Spirito permette di diventare “artigiani” della pace. La pace si fa artigianalmente! Non ci sono industrie di pace, no. Si fa ogni giorno, artigianalmente, e anche col cuore aperto perché venga il dono di Dio.”

Apa Confartigianato dal Papa, Mantegazza: “Uno stimolo per continuare a trasmettere i nostri valori”

“Questo pensiero di Papa Francesco – prosegue Mantegazza– ci prepara all’incontro direi unico per noi artigiani e le nostre famiglie. Sono sicuro che la sua riflessione sarà strumento per fare luce sul nostro cammino La gioia di noi artigiani è grande per l’incontro con il Santo Padre. Sono certo che l’appuntamento del 10 febbraio sarà un ricordo prezioso, ma che andrà oltre: uno stimolo per continuare a trasmettere i nostri valori, la nostra creatività, la nostra solidarietà. Per essere poi comunità attiva nei nostri territori e veri costruttori di pace”.