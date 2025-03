Monza: divano, tv e lavatrice dell’abusivo nell’appartamento comunale

Lavatrice e tv alimentati con un allaccio irregolare alla corrente elettrica, un divano e una poltrona, un tavolo con alcune sedie: tutto il necessario per vivere più o meno dignitosamente (e abusivamente) in un appartamento comunale di Monza, in via Marco d’Agrate. Sul posto, dopo una segnalazione da parte dell’ufficio alloggi del Comune, a sua volta allertato, si sono portati gli agenti del nucleo motociclisti. Effettivamente, in un appartamento dello stabile, hanno trovato un cittadino marocchino del 2001 che aveva occupato senza diritto i locali.

La lavatrice presente nell’appartamento (foto Polizia locale Monza)

Monza, abusivo in un appartamento comunale denunciato dalla Polizia locale

L’operazione è avvenuta mercoledì 12 marzo. La segnalazione, oltre a fare presente la possibile occupazione da parte di soggetti non aventi diritto, cosa effettivamente avvenuta, ha fatto riferimento anche a presunti atteggiamenti molesti nei confronti degli assegnatari regolari presenti nell’edificio residenziale. Una volta entrati nell’appartamento gli agenti hanno trovato qualche arredo, un televisore e una lavatrice allacciati illegalmente alla rete elettrica e, sempre durante l’ ispezione, è stata rinvenuta anche una modica quantità di sostanza stupefacente.

L’allaccio abusivo alla corrente elettrica (foto Polizia locale Monza)

Monza, in casa gli agenti hanno trovato anche dello stupefacente

Il 24enne, per l’identificazione, è stato accompagnato al Comando per gli accertamenti del caso e come emerso dalla Banca dati delle forze di polizia è risultato già noto alle forze dell’ordine. Irregolare sul territorio nazionale gli è stato notificato un ordine di allontanamento ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di alloggio comunale e furto di energia elettrica. Non è mancata poi una segnalazione alla Prefettura per il possesso di sostanza stupefacente ad uso personale.