Apa Confartigianato Imprese, il lissonese Mantegazza nuovo presidente: «Per i giovani e la formazione»

«Il mio impegno è per i giovani e la formazione. Davanti ad un mondo complesso rimaniamo un punto di riferimento per le imprese». Queste le parole di Giovanni Mantegazza, nuovo presidente di Apa Confartigianato Imprese e storico volto in associazione, anche per il suo ruolo di presidente della sezione territoriale di Lissone.

Apa Confartigianato Imprese, il lissonese Mantegazza nuovo presidente: testimone da Giovanni Barzaghi, in carica dal 2008

Eletto lunedì sera all’unanimità durante il consiglio direttivo, questo voto chiude il diciassettesimo congresso di Apa iniziato lo scorso settembre, coordinato dal segretario generale Enrico Brambilla, che ha portato ad un sostanziale rinnovo delle cariche associative.

Mantegazza eredita il testimone da Giovanni Barzaghi, che ha guidato l’associazione dal 2008 a oggi. Candidato unitario, tra i punti del suo programma di mandato c’è l’impegno per rafforzare il rapporto con le scuole del territorio, in sinergia con il gruppo giovani imprenditori di Apa.

Apa Confartigianato Giovanni Mantegazza

«Penso che, davanti a un momento come quello attuale, di grandi complessità dove l’informazione e le tecnologie si muovono veloci, le persone abbiano bisogno di voci fidate, sicure – commenta lo stesso Mantegazza – Il nostro compito è rappresentare quelle voci, in modo repentino e strutturato, continuare a rimanere un porto sicuro davanti alle tempeste che periodicamente attraversano la nostra epoca, intanto però dobbiamo sfidare noi stessi, migliorandoci quotidianamente».

Non sono mancati i ringraziamenti. «Ringrazio chi mi ha dato fiducia. Sono felice e orgoglioso di mettermi a disposizione – continua il neo eletto presidente – di questa squadra e sono pronto a lavorare in team con tutti: colleghi, istituzioni, associati, dipendenti. Un grazie speciale lo devo ai nostri past president, a Enrico Brambilla che in questi anni, ogni giorno, con caparbietà e impegno non si sono mai stancati di curare e far crescere la nostra organizzazione».

Apa Confartigianato Imprese, il lissonese Mantegazza nuovo presidente: la nuova squadra

La nuova squadra è formata da 143 rappresentanti eletti in 29 assemblee di territorio e categorie di mestieri tra la Brianza e Milano per un totale di 45 membri in direttivo. Dieci in tutto i membri di giunta nominati lunedì che affiancheranno il presidente Mantegazza: Claudio Riva (presidente dell’assemblea dei rappresentanti), i tre vicepresidenti Arianna Petra Fontana (presidente della consulta di Milano Metropolitana), Paolo Rastellino (presidente della consulta MB), Marcello Paolillo (presidente della consulta categorie), a cui si aggiungono Paolo Perego (presidente categoria comunicazione), Maurizio Benedetti (presidente territoriale Monza), Alberto Cervi (presidente territoriale Sud Milano), Piergiuseppe Coscia e Barbara Nespoli (rispettivamente presidente e vice della territoriale Carate-Giussano).