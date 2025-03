Incidente sulla Statale 36 prima del curvone di Briosco: code verso Lecco

Tamponamento senza conseguenze per gli automobilisti ma pesantissime per il traffico nel primo pomeriggio di mercoledì 12 marzo sulla Statale 36 in direzione nord. Due auto sono entrate in contatto prima del curvone di Capriano, nel tratto tra Briosco e Capriano verso Lecco. La velocità non elevata ha limitato le conseguenze per le persone a bordo.

Necessario l’intervento della polizia stradale di Monza e di tre squadre Anas per la viabilità. Traffico paralizzato in direzione Lecco con code oltre Verano Brianza.