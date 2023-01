Anziano muore investito da un treno a Cesano, circolazione sospesa da Seveso a Palazzolo

Un uomo di 92 anni è deceduto nel pomeriggio di martedì 24 gennaio, poco dopo le 15.30, investito nelle vicinanze del passaggio a livello della stazione ferroviaria di Cesano Maderno, in corso Libertà. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Anziano investito da un treno a Cesano, inutili i soccorsi

Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco e i carabinieri oltre che la polizia locale cesanese che stanno cercando di comprendere la dinamica della tragedia. Inevitabili i disagi alla circolazione ferroviaria segnalati anche da Trenord. “In seguito a un investimento di una persona nei pressi della stazione di Cesano Maderno, la circolazione è attualmente sospesa tra Seveso e Palazzolo MIlanese per accertamenti da parte delle Autorità competenti – si legge sul sito Trenord – Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”“.