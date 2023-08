Albiate: finestra della mensa aperta dopo i furti, il sindaco rassicura

Finestra della mensa scolastica spalancata di notte: scatta la segnalazione dei cittadini. Succede ad Albiate e il pensiero di molti residenti è comprensibilmente andato ai recenti furti registrati alla scuola primaria dell’istituto comprensivo di viale Rimembranze (nel giro di un mese, fra luglio ed agosto, ignoti si sono portati via computer ed una lavagna multimediale utilizzati dal personale docente a favore degli alunni della scuola Ungaretti).

Albiate: finestra della mensa aperta dopo i furti, segnalazione sui social e timori per la sicurezza

La mensa scolastica è all’interno del cortile dell’istituto scolastico albiatese e alcuni cittadini, dopo aver notato che una delle finestre era spalancata in piena notte, hanno segnalato il fatto sui social network, lamentando una carenza di sicurezza.

La preoccupazione era giustificata: il timore è che ancora una volta ignoti – approfittando della situazione- potessero aver raggiunto la scuola secondaria, essendo le due strutture, mensa ed edificio scolastico – comunicanti.

Albiate: finestra della mensa aperta dopo i furti, le parole del sindaco Redaelli

A spegnere le polemiche sul nascere e a rassicurare i cittadini ci pensa il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli, che contattato sul tema chiarisce i contorni dell’accaduto.

“Nessun furto, tutto ok – dichiara il sindaco – la finestra è stata dimenticata aperta da una persona durante le recenti operazioni di allestimento della mostra ospitata nella mensa scolastica per la Sagra di San Fermo di Albiate; ho comunque fatto una ricognizione per sicurezza anche nelle aule della scuola secondaria. E nulla è stato toccato. Nel pomeriggio di giovedì 10 agosto i volontari dell’associazione “Amici di San Fermo” hanno ultimato la pulizia della mensa per riconsegnarla in ordine all’istituto scolastico”.