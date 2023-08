Albiate: bis dei ladri alla scuola elementare, rubati pc e una lavagna interattiva

Scuola chiusa, i malviventi rubano computer e lavagne. Sono ben due i furti compiuti dalla fine dell’anno scolastico ad oggi alla scuola primaria “Fermi” di Albiate. La struttura di viale Rimembranze e che fa parte dell’istituto comprensivo Albiate-Triuggio ha infatti ricevuto la sgradita visita di ignoti che tra luglio ed agosto hanno messo a segno due colpi.

Albiate: bis dei ladri alla scuola elementare, due furti tra luglio e agosto

Secondo quanto si apprende, i ladri sono riusciti nell’intento portando via computer e una lavagna interattiva. Attrezzature preziose per il personale docente e gli studenti albiatesi e non solo dal punto di vista economico. Le azioni dei malviventi sono state senza scrupoli. Nel mirino è infatti finita una delle strutture a cui la comunità è particolarmente legata, la scuola primaria Fermi che accoglie i giovani alunni e che negli anni è stata oggetto di ristrutturazione e ammodernamento.

Albiate: bis dei ladri alla scuola elementare, denuncia alle forze dell’ordine

Gli episodi sono stati denunciati alle forze dell’ordine che hanno aperto le indagini per risalire ai colpevoli.