Albiate contro i furbetti della svolta vietata: più controlli in via Battisti

Intensificazione dei controlli della polizia locale in via Cesare Battisti ad Albiate per il rispetto della segnaletica stradale. Pugno duro dell’amministrazione comunale nei confronti degli utenti della strada indisciplinati nel tratto dell’arteria Sp135 Seregno – Arcore che attraversa il territorio locale, considerato ad alta pericolosità.

Albiate contro i furbetti della svolta vietata: all’altezza di via Fallaci e piazza Martiri delle Foibe

Il provvedimento deriva dalla constatazione di un mancato rispetto del codice della strada in particolare all’altezza dell’area d’intersezione con via Fallaci e piazza Martiri delle Foibe dove in in barba ai divieti di svolta a sinistra, accedendo o uscendo della via residenziale, in molti effettuano manovre non consentite (per evitare di raggiungere le rotatorie ed effettuare il cambio di direzione di marcia) compromettendo in maniera grave il fattore sicurezza.

Albiate contro i furbetti della svolta vietata: punto sensibile, c’è vicino l’oratorio

È un punto sensibile del paese, a ridosso del centro sportivo oratoriano Paolo VI di Albiate, con presenza di percorsi ciclo-pedonali a margine della via Battisti. Anche e non solo in virtù di recenti segnalazioni e sinistri stradali, con un avviso ufficiale diramato martedì 24 giugno, il Comune di Albiate informa che, per garantire la sicurezza stradale, i controlli della polizia locale saranno aumentati. Il Settore, guidato dal comandante Antonino Falci, invita ad «osservare i divieti di svolta a sinistra, accedendo o uscendo dalla via residenziale, effettuando sempre e solo la manovra di svolta a destra, dirigendosi verso la rotatoria di via Battisti/King/Buozzi o provenendo dalla rotatoria di via Battisti/Dosso/Gramsci».

L’inosservanza della segnaletica orizzontale e verticale, si precisa nella nota, oltre alle sanzioni amministrative potrebbe ravvisare violazioni di carattere penale in caso di lesioni gravi o mortali a seguito del coinvolgimento in incidenti.