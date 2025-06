Accompagna il figlio alla scuola materna e nel giro di pochi istanti frantumano il finestrino della sua auto, parcheggiata nelle vicinanze, e sottraggono la borsa. La vittima riavrà però il maltolto grazie a due ragazzi che ritrovando la borsa in un boschetto, consegnano tutto ai carabinieri. L’episodio di microcriminalità registratosi ad Albiate, in pieno centro paese, ha un epilogo che attenua, almeno in parte, la rabbia e lo sconforto iniziali.

Carabinieri: la dinamica dell’azione furtiva

Accade tutto in pochi minuti, il tempo necessario ad una giovane mamma di accompagnare il piccolo a scuola, dopo aver parcheggiato l’auto nei pressi della struttura educativa. La donna, scorda la borsa sul sedile anteriore, scende dall’auto e si dirige col bambino alla scuola materna. Quando torna in auto trova la sgradita sorpresa: ignoti hanno frantumato il finestrino laterale per sottrarre la borsa. L’episodio accade in mattinata. Il pomeriggio stesso, la donna viene contattata dai carabinieri: sono loro a riconsegnarle borsa e documenti ritrovati da alcuni giovani in una zona boschiva della frazione Dosso di Albiate.

Carabinieri: il sollievo della vittima di fronte al ritrovamento

Un finale che consente alla malcapitata di evitare noie e tempistiche burocratiche e che soprattutto fa emergere il lato positivo di giovani, onesti e gentili, che non si sono voltati dall’altra parte di fronte a borsa e documenti, ovvero parte della refurtiva abbandonata da ignoti malviventi.