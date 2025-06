Brutto incidente stradale venerdì 20 giugno in via Trieste ad Albiate: investito un 12enne trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Secondo quanto si apprende, il minorenne, fuori pericolo, si trovava in sella ad una bicicletta e stava attraversando la strada quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è stato travolto da un autocarro. Immediati i soccorsi, attivati intorno alle 17.45. Il sinistro si è verificato all’altezza di piazzale Martiri delle Foibe ed ha richiamato diversi curiosi. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Seregno, i sanitari del 118 con un’automedica.

Incidente: le condizioni del bambino non preoccupano

Le condizioni del 12enne residente ad Albiate, e che pare avesse da poco lasciato l’oratorio estivo Paolo VI, non sarebbero apparse particolarmente gravi, ed avrebbe riportato diversi traumi da caduta, ma a fronte di un sospetto trauma cranico, la macchina dei soccorsi ha attivato l’intervento di un elicottero che è atterrato nella vicina zona Dosso. Il minorenne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il traffico in zona ha subito rallentamenti. Saranno i carabinieri di Seregno ad accertare le cause del sinistro.