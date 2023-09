Albiate: apre l’archivio del senatore Colombo, come prenotare la visita

Visita gratuita all’archivio del senatore albiatese Vittorino Colombo: speciale evento gratuito in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023. Nella mattina di sabato 23 settembre, dalle 10 alle 12 (in due turni), la Fondazione Vittorino Colombo partecipa, su richiesta della competente Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Lombardia, alle Giornate Europee del Patrimonio, prestigiosa iniziativa di valorizzazione dei beni archivistici d’eccellenza nazionale.

In tale occasione l’archivio di Vittorino Colombo presente in via Marconi sarà eccezionalmente aperto, su prenotazione e con posti limitati. L’evento è patrocinato dal Comune di Albiate e per iscriversi è necessario scrivere a archiviovittorinocolobo@caeb.it oppure telefonare al 3296730898.

Albiate: apre l’archivio del senatore Colombo, evento speciale verso il centenario della nascita

La Fondazione Vittorino Colombo promuove un evento speciale nel programma di iniziative in avvicinamento al centenario della nascita del senatore albiatese che cade nel 2025. La visita guidata all’archivio consente di conoscere la straordinaria avventura umana e politica di un grande albiatese raccontata attraverso documenti mai esposti al pubblico e riordinati grazie al finanziamento della direzione generale degli Archivi del MiC.

La visita a cura di Caeb (cooperativa archivistica d bibliotecaria) vale un’occasione per ripercorrere il cammino del senatore nato ad Albiate Formatosi politicamente nelle Acli e nella Cisl milanese, negli anni difficili del Secondo Dopoguerra e dei grandi scioperi operai divenne, grazie alla sua indole coraggiosa in un ambiente carico di odi ideologi, un punto di riferimento come dirigente del Cnl e della Cisl.

Albiate: apre l’archivio del senatore Colombo, politico per tutta la vita

Vittorino Colombo è stato da sempre impegnato in politica. Dal 1958 al 1994 fu ininterrottamente parlamentare della DC, deputato prima e senatore dalla metà degli anni settanta, maturando una lunga esperienza nel governo del paese e fu uno dei punti di riferimento della politica lombarda (il primo a proporre la costituzione della Provincia di Monza e Brianza). Dal suo incarico come ministro del Commercio con l’estero nacque il suo interesse per i rapporti con i paesi di Oltrecortina. Il suo nome è legato soprattutto alla costruzione di un “nuovo corso” nei rapporti politici, economici e diplomatici con la Cina. Colombo fu inoltre ministro della Marina Mercantile, della Sanità e delle Poste e Telecomunicazioni. Nell’VIII legislatura divenne presidente dell’assemblea. Scomparso l’1 giugno 1996, i suoi amici, per ricordarlo e continuare la sua opera, hanno costituito, il 15 luglio 1996, la Fondazione Vittorino Colombo.