Aci Italia, il generale Tullio Del Sette nominato commissario straordinario

Come annunciato, in vista delle elezioni per la nomina del nuovo presidente, previste per il prossimo mese di luglio (in pole position tra i candidati ci sarebbe l’attuale presidente dell’Aci Milano Geronimo La Russa), la Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposito decreto ha nominato il generale Tullio Del Sette Commissario straordinario dell’Automobile club d’Italia (A.C.I.), “con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e il compito di assicurare il necessario presidio dell’ente fino all’insediamento del nuovo Presidente dell’A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del presente decreto” si legge nel documento.

Al Commissario straordinario, per la durata dell’incarico, sarà riconosciuto lo stesso compenso attribuito al Presidente dell’A.C.I., oneri a carico dell’A.C.I., e ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto dell’A.C.I., potrà nominare un subcommissario.