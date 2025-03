Accese un fumogeno in stazione a Como, Daspo di un anno a un tifoso del Monza

Daspo di un anno con denuncia alla Autorità giudiziaria per un 25enne di Monza, tifoso biancorosso che in occasione della partita di serie A del campionato di calcio Como-Monza dello scorso novembre avrebbe acceso un fumogeno nei pressi della stazione ferroviaria di Como San Giovanni all’arrivo in treno con altri sostenitori del Monza.

Daspo di un anno a un tifoso del Monza: il fumogeno fece attivare il dispositivo antincendio di un treno

Dalle immagini della videosorveglianza analizzate dalla Digos della Questura comasca il 25enne avrebbe lasciato cadere il fumogeno nelle vicinanze del treno tanto che il fumo avrebbe invaso le carrozze facendo scattare il sistema antincendio così da renderle inutilizzabili e determinare la necessità di sostituire il convoglio. Il tifoso monzese è stato individuato grazie a comparazioni con immagini dei tornelli d’entrata allo stadio Sinigaglia.