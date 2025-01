Arrivano le conferme dei Daspo e i primi viaggi in Questura per i tifosi del Monza. I fatti risalgono a un anno fa, un incontro-scontro tra i sostenitori biancorossi e quelli della Spal all’area di servizio Bisenzio Ovest poco distante da Firenze. Poco più di un tafferuglio, che si era risolto anche piuttosto velocemente. Ma non era passato inosservato agli occhi attenti delle forze dell’ordine, specialmente a quelli elettronici che riprendono tutto in immagini che, dopo attente revisioni, durate mesi, avevano fornito nomi e indirizzi dei 49 ultras da tenere fuori dagli stadi. Il Cittadino ne aveva parlato in anteprima a novembre, con l’editoriale curato dal direttore Marco Pirola.

Notificati i Daspo ai tifosi del Monza per i fatti di un anno fa a Firenze: 49 provvedimenti in Curva Pieri

Si parla di provvedimenti di lunga durata, emessi dall’inflessibile Questura di Firenze, che rischiano di decimare la Curva Davide Pieri, nel momento più delicato della storia recente del Monza in Serie A. Oltretutto alla vigilia dello scontro diretto con il Verona, praticamente una finale, quella di sabato alle 15 all’U-Power Stadium.

La curva rischia di spopolarsi, ma per il momento si tratta di comunicazioni: la partita del fine settimana per loro non sarebbe a rischio. In generale però è una mazzata per un gruppo che sta vivendo le migliori stagioni della propria vita sportiva e potrebbe dover concludere l’avventura al massimo davanti ad un televisore, anche se forse farebbe pure più male.

Notificati i Daspo ai tifosi del Monza per i fatti di un anno fa a Firenze: colpo per il tifo organizzato

I sostenitori colpiti, insieme agli altri di precedenti esposti, ad esempio per i fatti delle sfide con Napoli e Udinese, fanno tutti parte del cuore pulsante del tifo biancorosso: 49 Daspo che colpiscono l’organizzazione del sostegno alla squadra. Un contraccolpo pesante anche dal punto di vista sportivo, specialmente in questo momento della stagione, con alle porte le trasferte di Roma per il tifo che non avrebbe abbandonato la squadra per gli scarsi risultati, nemmeno con un drammatico rischio di retrocessione per provare a spingere il Monza negli scontri diretti delle prossime giornate e tenere accesa la fiammella delle speranze salvezza.

In tutto questo s’inserisce in ultimo l’appello dell’amministrazione comunale, che si augura che tanti monzesi portino entusiasmo e tifo autentico a sostegno della squadra biancorossa.