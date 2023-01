Abbandonati a Lissone: 5 cuccioli di cane in tv per l’adozione con Leidaa

Sono stati abbandonati a Lissone, in un parco cittadino. Una passante li ha trovati rannicchiati in uno scatolone di cartone. Sono cinque bellissimi cuccioli provvidenzialmente salvati dal caso e dal buon cuore di una donna che ha immediatamente allertato la Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente). I cuccioli per fortuna stanno bene e domenica 22 gennaio hanno avuto una ribalta televisiva al fine di una adozione.

Abbandonati a Lissone: la storia nella trasmissione condotta da Michela Vittoria Brambilla

La loro storia è stata infatti raccontata nella trasmissione “Dalla parte degli animali” in onda su Retequattro. I cinque cagnolini (2 femmine e 3 maschi) sono finiti in tv, tra i protagonisti della trasmissione condotta da Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa. Durante la trasmissione che Brambilla conduce dal Cras Stella del Nord di Casatenovo in compagnia di sua figlia Stella, una volontaria di Leidaa ha raccontato la vicenda di quei cuccioli. Seguiti amorevolmente dalle cure dei volontari e dei veterinari adesso come detto stanno bene e sono in attesa di trovare una famiglia.

Abbandonati a Lissone: ricordato anche il destino dei cani anziani

I cuccioli erano tra le braccia della presentatrice e della figlia, e durante la trasmissione è stato ricordato anche il destino dei tanti cani anziani o di proprietà di persone anziane che si ritrovano dall’oggi al domani a finire in canile.

Michela Vittoria Brambilla ha ricordato le storie di chi, ormai avanti con l’età e non avendo parenti o conoscenti che si possano occupare degli animali quando loro non ci saranno, decidono di cederlo alla Leidaa certi che per loro ci sarà ancora qualcuno che li amerà. Per chi desidera aprire la porta di casa e del cuore a uno dei cuccioli ritrovati a Lissone può inviare un’email a portamiacasa@dallapartedeglianimali.it.

I cinque cagnolini meritano qualcuno che sappia dare un lieto fine ad una vicenda iniziata davvero male.