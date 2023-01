Albiate, appello per il gatto Romeo che non è più alla colonia: «Qualcuno sa qualcosa?»

Appello dell’associazione animalista “Cani &Mici per amici”: smarrito nella colonia di Albiate il gatto Romeo. Si tratta di un micio di colonia seguito da tempo dai volontari del sodalizio e la zona è poco lontana dalla discarica di Albiate. Romeo è un micio adulto, striato rosso con grandi occhi gialli, sterilizzato e domestico.

Albiate, appello per il gatto Romeo che non è più alla colonia: «Se fosse in casa di qualcuno, ci basterebbe saperlo»

Dolcissimo con chiunque si avvicina a lui, era arrivato in colonia un paio di anni fa ed era sempre presente mattina e pomeriggio al turno pappe.

“Pensiamo che possa essere stato preso da qualcuno che magari pensava fosse abbandonato o lasciato a sé stesso, ma non è così – fanno sapere le volontarie – molti dei gatti delle colonie che seguiamo sono dolci e si lasciano accarezzare, se fosse in casa di qualcuno e stesse bene ci basterebbe sapere che è al sicuro piuttosto che pensare che sia finito in mani crudeli o che sia ferito, colpito o ancor peggio morto dove non sappiamo”.

Albiate, appello per il gatto Romeo che non è più alla colonia: i contatti per le informazioni

Per questo, chi si occupa delle colonie feline lancia un appello ai cittadini di Albiate, ma anche a coloro che transitando dalla zona possono segnalare l’avvistamento o la presenza del bel micio rosso. Se qualcuno lo accudisce in casa, può allo stesso modo riferirlo alle volontarie che lo cercano da giorni. Ecco i canali per i contatti: “Chiunque lo abbia visto può contattarci al 3398616769 o scrivere a caniemiciperamici@gmail.com – precisano – ringraziamo già da ora per l’aiuto che ci verrà dato per ritrovare Romeo. Manca tantissimo a tutti noi volontari”.