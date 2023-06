«Lissone è storicamente zona del mobile e per il nostro marchio è importantissimo essere presenti qui. Dal punto di vista logistico poi siamo soddisfatti perchè siamo fronte Valassina, ci facciamo notare e quindi ci aspettiamo ottimi risultati». Piergiovanni Frigerio, Ceo di “Life Cucine”, il marchio che unisce qualità tedesca al design italiano, esprime parole di entusiasmo e voglia di fare durante l’inaugurazione del nuovo punto vendita in Lissone, in viale Valassina 32.

A Lissone la cucina nuova si sceglie col visore 3D: per l’inaugurazione di Life show cooking di Valentina Tozza

La direttrice cittadina che pullula di marchi commerciali e di design, da sabato 10 giugno si arricchisce con l’avvento dell’unica rete di centri cucine monomarca ad operare in Italia senza intermediari. Il nuovo showroom di Lissone è stato inaugurato con uno speciale show cooking a cura della food blogger Valentina Tozza. Life Cucine apre a Lissone con il suo distintivo concept espositivo che vuole accompagnare il cliente in un’esperienza immersiva alla scoperta del brand e dei suoi prodotti. Negli spazi lissonesi è possibile trovare la nuovissima collezione studiata per rispondere alle esigenze di evoluzione dei moderni ambienti abitativi e per questo caratterizzata dalle più innovative soluzioni per l’organizzazione degli spazi, delle più moderne novità tecnologiche, senza dimenticare le ultime tendenze in fatto di arredo e design made in Italy.

A Lissone la cucina nuova si sceglie col visore 3D: progetti personalizzati

Progetti personalizzati e prodotti tutti visionabili anche in versione tridimensionale attraverso visore 3D. Con l’innovativo strumento Life 3D Experience, infatti, i clienti possono entrare per la prima volta nella loro cucina ancora prima di averla acquistata.

“Poter celebrare la nostra crescita con questa inaugurazione è per noi grande motivo di orgoglio e soddisfazione – conclude Frigerio – la cucina è un elemento fondamentale, non solo per le nostre case, ma per le nostre vite. Per questo, ci dedichiamo ogni giorno alla ricerca e allo sviluppo delle soluzioni più innovative e seguiamo i nostri clienti a 360 gradi per realizzare progetti su misura, funzionali e altamente professionali. Le nuove sfide ci appassionano ma il nostro obiettivo rimane fisso: continuare ad innovare e migliorare, con le nostre proposte, l’esperienza di acquisto e lo stile di vita dei clienti, portando le cucine LiFE nelle case di sempre più consumatori italiani“.

A Lissone la cucina nuova si sceglie col visore 3D: la filosofia Life

Life è una filosofia dell’abitare che mette al centro le persone e trasforma gli spazi in ambienti super funzionali, belli, efficienti e pensati per favorire la socialità e l’aggregazione. Tecnologia all’avanguardia, ergonomia, funzionalità e personalizzazione sono gli “ingredienti” base per realizzare una cucina che valga la pena di essere vissuta, per tutta la vita. Con l’impegno di utilizzare legname proveniente da colture sostenibili (certificato PEFC) e abbattendo gli sprechi nei punti vendita. Life Cucine nasce nel 2012 dall’idea di due imprenditori e una designer dopo una lunga esperienza nel settore della cucina e dell’arredamento. Ad oggi è un’azienda dinamica e in continua espansione presente in Italia con 18 punti vendita monomarca.