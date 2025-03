Compariranno la mattina di sabato 8 marzo le quasi 600 margherite realizzate a mano dalle 36 donne che hanno partecipato al gruppo uncinetto promosso dalla consulta di San Fruttuoso all’interno de patto di cittadinanza “Trame di luoghi”.

Verranno sistemate in due aiuole in via Tazzoli. Saranno facilmente visibili, posizionate su steli di metallo alti un metro. È il flower bombing a sorpresa, organizzato in occasione della giornata della donna.

8 marzo a Monza: flower bombing in via Tazzoli, creatività del gruppo all’interno della consulta San Fruttuoso

«Dalle creatività delle partecipanti al gruppo sono sbocciate queste margherite, simbolo di delicatezza e resilienza – spiega Barbara Motta, del gruppo uncinetto – Un lavoro di squadra per far fiorire un angolo della città e celebrare insieme la giornata internazionale della donna».

Per realizzare le 581 margherite sono serviti 75.530 metri di lana e 484 ore di lavoro. Sempre l’8 marzo, alle 11, al Montagnone ci sarà la lettura condivisa “Donne leggono Donne”.