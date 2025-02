Donne, “L’8 per vivere”: a Monza cento manichini in piazza Duomo

Cento manichini tinti di rosso per rappresentare le vittime di femminicidio in Italia. In piazza Duomo, il 7 e 8 marzo, sarà l’installazione ideata e realizzata dall’artista Elend Zyma in collaborazione con i detenuti della Casa Circondariale di Monza l’evento centrale delle manifestazioni per la giornata dedicata alle donne.

Donne, “L’8 per vivere”: riflessione collettiva il 7 marzo

All’installazione hanno collaborato anche gli alunni della Scuola “Don Milani” di Vimercate, il plesso “Don Zeno Saltini”di Oreno e l’impresa sociale “Il Carro” di Monza.

Il programma “L’8 per vivere” raccoglie tutte le iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate ai diritti delle donne, alla parità di genere e alla lotta contro la violenza.

L’arte si fa così portavoce di una denuncia sociale, riportando simbolicamente nella quotidianità e nello spazio pubblico le vittime di violenza di genere.

L’iniziativa prevede anche un momento di riflessione collettiva con la “Notte Rossa per le Donne“, in programma il 7 marzo dalle 18 alle 24. Si tratta di una “veglia ai manichini” per rappresentare la riconquista della libertà da parte delle donne, consentendo loro di vivere senza paure e costrizioni. Il giorno successivo,l’8 marzo alle 16, il pubblico potrà assistere alla performance musicale “Il Grido del Silenzio”, una composizione inedita del musicista francese Thierry Terranova, accompagnata dall’esibizione della Scuola di Danza “Il Sogno” di Lomagna.

Donne, “L’8 per vivere”: il calendario di eventi

Nel calendario di eventi sono previste anche le iniziative proposte dalle associazioni che partecipano al tavolo delle Pari Opportunità. Tra queste, un momento di approfondimento sarà l’aperitivo con la giornalista Nadeesha Uyangoda, autrice del libro “Corpi che contano”, in programma il 4 aprile, alle 18 presso l’Oratorio di San Biagio.

A completare il ciclo di eventi, il 30 aprile, alle 10 presso il Cinema Capitol, si terrà la proiezione di un film rivolto alle donne italiane immigrate, con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e l’integrazione.

Infine, il Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde di Monza ha organizzato un ciclo di conferenze e visite guidate dal titolo “Immagini di donna”. Gli incontri, che si terranno il 21 e 26 marzo e il 4 aprile presso la sala convegni dei Musei Civici alle 17,30 con ingresso gratuito.Le visite guidate sono invece previste il 30 marzo e il 13 aprile al costod el biglietto d’ingresso.