Ville Aperte 2021 chiude con 27.500 presenze: i numeri dell’edizione 19 dedicata a Dante Alighieri

Numeri importanti per Ville Aperte in Brianza. Malgrado il maltempo che ha flagellato la XIX edizione dell’iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e Brianza ben 27.500 sono state le presenze tra adulti e bambini che hanno accolto l’invito “a rivedere le stelle” lungo un itinerario storico, culturale, artistico delle arie zone della Brianza e non solo. La tabella numerica indica: 3 week end, 5 province, 84 Comuni, 155 siti pubblici e privati, 72 eventi 27 itinerari, 500 volontari, una media di 30.000 visualizzazioni per ogni post pubblicato e una crescita di contatti social pari all’11% in poco più di un mese.

Tra i siti più visitati in provincia di Monza e Brianza vi sono la Reggia di Monza (3000 visite) e il suo Parco che è stato protagonista di alcune visite guidate delle sue Cascine, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (447 persone) e Villa Borromeo d’Adda a Arcore (275 ingressi). Grande interesse a Desio per Villa Longoni (765 visitatori) e Villa Cusani Tittoni Travesi (555 ingressi), che ha ospitato lo spettacolo “Mostruoso Dante. Cronaca di un viaggio infernale” e l’osservazione guidata del cielo autunnale “Celeste Dante” a cura di Guidarte. Buone le presenze per la novità di questa edizione di Ville Aperte, Villa Zoja a Concorezzo, 256 visite nei due weekend di apertura. Successo anche per il Pozzo n.2 di Lissone, aperto grazie a BrianzAcque e visitato da 212 persone, per Villa Taverna a Triuggio, 197 ingressi nell’unico fine settimana di apertura, e i beni aperti nel vimercatese, 773 visitatori, come Villa Gallarati Scotti e il casino di caccia e il parco di Villa Borromeo. In provincia di Milano grande interesse per la new entry di questo anno, Villa Casati Stampa (173 persone) a Cinisello Balsamo, Villa Arconati a Bollate (378 ingressi), e Villa Litta a Lainate, con 626 visitatori. Nel lecchese è stata molto apprezzata la visita guidata del Lago di Pusiano a bordo del battello Vago Eupili, che ha circumnavigato l’Isola dei Cipressi e che ha visto partecipare 183 persone nell’unica giornata disponibile. Grande richiamo di pubblico, circa 615 ingressi, anche per Villa Marzorati Uva, a Missaglia, dove erano esposti due dipinti del celebre Pittore Fiammingo Peter Paul Rubens e di Erasmus II Quellinus, allievo di Rubens. Partecipazione anche per Villa Agnesi Albertoni a Montevecchia, 162 persone nei due weekend di apertura, Palazzo Bassi Brugnatelli a Robbiate, 330 ingressi, Villa Besana a Sirtori, 268 visitatori, e boom di richieste, 1136 persone, per Villa Monastero a Varenna.

Buona presenza anche per i siti aperti nella provincia di Como, tra cui si segnala Villa Adelaide ad Alserio, con 192 ingressi, Villa Bernasconi a Cernobbio, con 185 visitatori, e il Parco di Villa Padulli a Cabiate, con 120 persone nell’unico giorno di apertura. Infine, tra le novità 2021 nella provincia di Varese, ha riscosso un buon successo Villa Borletti con il suo Parco e la Chiesa di S. Giorgio, che nei due fine settimana di apertura hanno accolto 148 persone. Come si evince dai numeri, oltre alle visite guidate sono stati molto apprezzati gli eventi collaterali che hanno riempito le ville con concerti, letture, laboratori, spettacoli teatrali e visite notturne registrando il tutto esaurito in ogni data. Protagonista di questa edizione della manifestazione è stato il sommo poeta a 700 anni dalla sua morte.

La rassegna “DanteVille”, promossa dalla Provincia di Monza e Brianza in collaborazione con BrianzAcque attraverso una Call for Artists, ha coinvolto 435 persone che hanno preso parte agli spettacoli, appuntamenti di musica e letteratura, ed osservazioni guidate del cielo notturno, a cura delle 4 associazioni selezionate (Associazione Pontos-Teatro, Associazione Culturale Amici della Musica Monza, Dramatrà e Art-U Associazione, Associazione Guidarte). Apprezzato dal pubblico anche il ricco calendario Dante DCC (700), una serie di letture, convegni, concerti, organizzati dai partner della manifestazione.

Anche il teatro ha fatto il suo debutto nel format Ville Aperte con l’anteprima dello spettacolo teatrale “Il popolo dell’acqua”, messo in scena dalla compagnia dei Teatri Reagenti e prodotto da Brianzacque. Ha funzionato la collaborazione con il Liceo Musicale Zucchi di Monza, per la prima volta presente a Ville Aperte, che ha permesso di proporre ad un pubblico di oltre 140 appassionati musica classica in diverse ed affascinanti location. Anche i bambini hanno avuto la possibilità di divertirsi e di imparare con spettacoli letture ed animazioni a cura della performer Alice Bossi che ha coinvolto circa 320 piccoli brianzoli alla scoperta del patrimonio storico del loro territorio.

