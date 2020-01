Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Teatro, L’Iride in scena Desio: i ragazzi del Cse in “Rom-eo e G-iu-lietta” I ragazzi della cooperativa L’Iride in scena a Desio venerdì 31 gennaio con “Rom-eo e G-iu-lietta. La storia siamo noi”. Al teatro Il Centro (via Conciliazione 17) dalle 21.

I ragazzi della cooperativa L’Iride salgono in scena. E lo fanno a Desio venerdì 31 gennaio, quando si presenteranno sul palco del teatro Il Centro (via Conciliazione 17) dalle 21. La scelta è ricaduta su un grande classico: l’amore shakespeariano, declinato nello spettacolo “Rom-eo e G-iu-lietta. La storia siamo noi” preparato dai frequentatori dei Centri socio educativi di Monza (via Boccaccio) e Calò.

«I ragazzi hanno lavorato sulle emozioni utilizzando diversi canali espressivi - spiega Daniela Vergani, responsabile di progetto - Un gruppo si è concentrato sull’emozione esperita, vissuta e comunicata attraverso il canale corporeo e la danza, mentre un secondo gruppo, oltre all’utilizzo del canale corporeo, si è concentrato sul vivere, sperimentare ed esprimere le emozioni».

Desio teatro Il Centro - foto da Facebook

