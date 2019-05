Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Teatro: è morto Alberto Destrieri, la “Pinetta” de I Legnanesi Lutto nel mondo dello spettacolo e de I Legnanesi, la compagnia di riferimento del teatro dialettale: nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio è morto Alberto Destrieri, storico interprete della “Pinetta”.

Un lutto ha colpito il mondo dello spettacolo e I Legnanesi, la compagnia di riferimento del teatro dialettale sulle scene da 70 anni: nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio è morto Alberto Destrieri, storico interprete della “Pinetta”. La notizia è stata diffusa dalla compagnia con un messaggio carico di affetto: “Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni. Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de I Legnanesi. Ciao Alberto… Ciao Pinetta… i nostri applausi sono tutti per te”.

Numerosi i messaggi degli appassionati sostenitori della compagnia che rappresenta uno dei pochi esempi, se non l’unico, di prosecutori della rivista italiana. I Legnanesi, fondati nel 1949 a Legnano da Felice Musazzi e Tony Barlocco, portano in scena con i personaggi ormai mitici della Teresa, della Mabilia e del Giovanni - interpretati da Antonio Provasio, dal monzese Enrico Dalceri e da Luigi Campisi - le scene di una corte lombarda attraverso la vita della famiglia Colombo. La Pinetta era una cugina della Teresa.

Sono molto amati in Brianza e la presenza nei teatri di Seregno, Arcore, Concorezzo è garanzia di tutto esaurito.

