Musica, il ritorno di Davide Van De Sfroos: sfumature di dialetti con Zucchero Davide Van De Sfroos, il cantautore laghée nativo di Monza (dove ha vissuto per quattro anni ) venerdì 3 settembre esce con il nuovo singolo (e il 17 col disco): il brano “Oh lord, vaarda gio” è cantato con Zucchero, «sfumature inedite di dialetti».

Davide Van De Sfroos, al secolo Davide Bernasconi, il cantautore laghée nativo di Monza (dove ha vissuto per quattro anni nel quartiere Triante) sta per regalare ai suoi tanti fan un nuovo disco.

“Vi avevo promesso un annuncio importante - ha scritto sui suoi profili social - ed eccolo qua: venerdì 3 settembre uscirà su tutte le piattaforme digitali “Oh lord, vaarda gio” il mio nuovo singolo”.

Partner della nuova avventura musicale di Van de Sfroos è niente meno che Zucchero. “Vista la struttura del ritornello, con questa “Oh Lord, please tell me”, mi è venuto subito in mente Zucchero - spiega il cantante, classe 1965 - E lui, oltre ad accettare, ha fatto di più: ha cantato nel suo dialetto, cosa che non fa abitualmente, regalando al brano sfumature inedite”.

“Oh lord, vaarda gio” è una canzone rimasta a lungo nel cassetto musicale di Bernasconi-Van De Sfroos. “Aspettava di essere arrangiata, musicata e cantata - precisa l’autore - Il momento è arrivato proprio durante il lockdown, quando tutti avevano più che mai bisogno di una canzone vagamente spirituale e mistica”.

Il disco è prodotto da Taketo Gohara e anticipa Maader Folk, il nuovo album in uscita il 17 settembre e già disponibile in pre-order.

