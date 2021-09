Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Teatro Villoresi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: risate al Villoresi per sostenere l’associazione Silvia Tremolada Appuntamento con il cabaret e la comicità al teatro Villoresi sabato 25 settembre per una serata di divertimento che sostiene anche le attività dell’associazione Silvia Tremolada.

Uno spettacolo per divertirsi, per trascorrere qualche ora all’insegna della spensieratezza senza dimenticare chi ha bisogno. Sabato 25 settembre alle 20.30 andrà in scena al teatro Villoresi “Avanti il prossimo” con Norberto Midani e Giovanni D’Angella, comici di Zelig e di Colorado Cafè.

Un evento organizzato dalla O.M.E.D manifestazioni con il patrocinio della Provincia Monza Brianza il cui ricavato sarà devoluto alla Asd Brianza Silvia Tremolada (Associazione di promozione delle attività motoria e sportiva delle persone con disabilità).Nel corso della serata salirà sul palco Giampaolo Perna, direttore scientifico del centro Psico medical care di Humanitas Medical Care per spiegare agli spettatori i benefici della risata sulla nostra psiche.

«Ridere e sorridere – anticipa il professor Perna - sono ingredienti essenziali per una vita piena e felice, gli artisti si impegnano a strapparci una risata e un sorriso, noi professionisti della salute mentale ci impegniamo a creare quel terreno di benessere mentale che permetta di godere di questi momenti appieno. I bravi artisti sanno stimolare le emozioni positive, i bravi psichiatri e psicologi sanno creare quell’equilibrio mentale che ci permette di emozionarci positivamente». L’ingresso è a offerta libera (con prenotazione obbligatoria). Info: tel. 02.26110199; 328662182.

