Monza: Lì sei Vero 2020 con un video-concorso, proiezioni e tavole rotonde A Monza “Lì sei Vero Back to Life”. Dal 26 ottobre all’1 novembre il concorso promosso da “Il Veliero” propone un’edizione con proiezioni e tavole rotonde al Binario 7.

Giornate importanti e frenetiche per la compagnia teatrale “Il Veliero”. Aldo Pavesi ed Eugenio Bramati, attori della miniserie tv di successo “Ognuno è perfetto” (su RaiUno a dicembre 2019) ancora una volta hanno fatto da eccellenti testimonial della compagnia, ospiti del Rotary club Monza e del Festival del racconto a Varese dove hanno parlato della loro esperienza sul set e, con accanto il loro direttore artistico Chicco Roveris, hanno anche lanciato la particolare edizione 2020 di “Lì sei vero” ormai alle porte.

In attesa di tornare a un evento in presenza, con il sostegno di Teatro la Danza Immobile, Tiki Taka, Csv Monza Lecco Sondrio e il patrocinio di Comune e Fondazione Mb, “Il Veliero” ha lanciato un concorso per il miglior video realizzato durante il periodo di lockdown con “Lì sei vero back to life”, aspettando il 2021 per l’edizione in palcoscenico.

Una proposta anche per cooperative, associazioni, servizi del territorio e laboratori teatrali con l’obiettivo di ricevere contributi in grado di raccontare il momento storico con le uniche modalità relazionali permesse in sicurezza. Due le sezioni del concorso che si svolgerà dal 26 ottobre all’1 novembre: per le compagnie teatrali (lockdown “quotidiano”) e per le realtà territoriali (comunità da lockdown).

I video vanno inviati entro il 27 ottobre a [email protected]. I film saranno proiettati al teatro Binario 7 il 30 e 31 ottobre e l’1 novembre. “Back to life” sarà forte anche di quattro tavole rotonde, tutte dalle 15 alle 17 in streaming su Radio Binario 7. Lunedì 26 su “Il welfare di comunità” , il 27 “Lo sport il motore per ripartire dai giovani”, il 28 ottobre “Scuola ed educazione diffusa”. L’evento del 29 ottobre “Le relazioni di comunità – luoghi di umanità” sarà anche live al Binario 7.

Prenotazione obbligatoria, anche per assistere ai video sempre a [email protected]. Il 30 e 31 sarà in scena la compagnia de Il Veliero (alle 21), il 1 novembre (alle 16) premiazione del concorso e conferimento della medaglia della Luna a Bramati e Pavesi, attori della fiction tv.

