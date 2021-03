Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: il liceo Dehon a Villa Cambiaghi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: i ragazzi del liceo Dehon raccontano la storia di Villa Cambiaghi Apprendisti Ciceroni del Fai nelle giornate che il Fondo dedica alle scuole: sono i ragazzi del Dehon di Monza che raccontano la loro sede, Villa Cambiaghi.

Visite guidate online alla scoperta della sede del Dehon. In occasione delle giornate che il Fai, fondo ambiente italiano, dedica al mondo della scuola gli studenti di tre classi dell’istituto Dehon 3A liceo classico, 5A Scienze Umane e 4A istituto professionale socio sanitario hanno realizzato 9 video per raccontare la storia, lunga oltre 770 anni, di un edificio che oggi è sede della loro scuola.

Una struttura che, nel corso dei secoli è stato Casa degli Umiliati, Convento delle Orsoline, villa borghese, poi nobiliare, sede del comando tedesco durante il secondo conflitto mondiale, seminario dei Padri Dehoniani e infine liceo. Nella veste di apprendisti ciceroni del Fai, gli studenti restituiranno la bellezza di un importante bene artistico della città di Monza attraverso una serie di video che verranno pubblicati sulla pagina Instagram della delegazione Fai di Monza nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 12 - dove rimarranno visibili - in diversi momenti (alle 9, 12, 15 e 18 e 18.30) proprio in occasione delle giornate Fai per le scuole.

I Ciceroni copriranno tutti i ruoli: saranno studiosi, registi, aiuto registi, narratori, padroni di casa, veri, unici protagonisti. La delegazione Fai di Monza è felice di aver supportato gli studenti e le insegnanti, Renata Meregalli ed Elena Villa, nella loro gran voglia di “esserci” nonostante tutto, in un momento difficile che vede le scuole chiuse e i ragazzi impegnati nella didattica a distanza. Un’ultima novità di questa edizione riguarda la fruizione delle visite online, che quest’anno saranno tutte visibili collegandosi al sito www.giornatefaiperlescuole.it, dove su un social wall, che prevede la messa on line di 700 video, si potrà scegliere tra centinaia di dirette e contenuti video trasmessi sui social: un mosaico ricco e vario dell’identità italiana dal punto di vista dei giovani.

