Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il parco di Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: due giorni di Festival del parco , dove “scoperta è meraviglia” “Scoperta è meraviglia” è il tema della seconda edizione del Festival del parco di Monza, due giorni di iniziative ideate da Novaluna con il Consorzio e un ampio ventaglio di realtà e associazioni. Tutto il programma.

Il Festival del parco arriva quando i colori dell’autunno rendono, se possibile, più belle le fronde e più suggestivi i viali alberati. Il cuore del Festival, ideato dall’associazione Novaluna in collaborazione con il Consorzio della Reggia di Monza e una trentina di associazioni ed enti del territorio, resta Villa Mirabello, dove sarà allestito un punto di ristoro, ma poi si estende con tante attività tra la valle dei sospiri, cascina Frutteto, cascina del Sole e alle decine di appuntamenti in programma attraverso il fine settimana. Tutto succede fra sabato 6 e domenica 7 ottobre.

Il tema conduttore quest’anno è “Scoperta è meraviglia” con un invito a scoprire, conoscere luoghi meno noti, visitare ville e cascine, apprezzare le bellezze architettoniche e naturalistiche presenti in uno dei tesori ambientali, storici e architettonici d’Europa. Quattro i temi su cui si snodano i due giorni di festival: “Scoprire il parco”, “Arte e letteratura”, “Musica e cinema”, “Alimentazione e natura”. In caso di maltempo il festival sarà programmato a primavera.

Il parco di Monza

(Foto by Fabrizio Radaelli)

SABATO 6 OTTOBRE 2018

9.30

Passi di salute nel Parco

Camminiamo insieme nel Parco di Monza

Organizzata da ATS Brianza con il Comune di Monza e con i gruppi di cammino ATS

Partenza: Villa Mirabello

9.30

In bicicletta, la mattina, nel Parco

Scoprire e conoscere le sue bellezze

con Matteo Barattieri

Partenza: Ostello Costa Alta

Arrivo: Villa Mirabello

A cura di Cooperativa META

Per iscrizioni: iscrizioni@metacoop.org (orario 9.00-12.00 e 18.00-21.00). Ci si può iscrivere online.

10.00 – 18.00

Lambro. Un monologo - Mostra fotografica in Versi

Immagini di Rodolfo Zardoni, poesie di Iride Enza Funari

Villa Mirabello, sala Diana

A cura del Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle del Lambro e Casa della Poesia Monza

10.00 – 18.00

La salute si conquista anche con il sorriso

Mostra dei disegni di Bruno Bozzetto con testi di Alberto Fiorito

Villa Mirabello

A cura di Slow Food Monza e Brianza

10.00

Noi con voi, tutti per il Parco

Passeggiata dell’inclusione per disabili autonomi nel cammino e bambini con genitori

Partenza: Porta di Villasanta

Arrivo: Villa Mirabello

A cura di Fondazione Stefania

Per iscrizioni: progetti@fondazionestefania.it

10.00

Il Parco è anche mio

Un percorso possibile nella natura, senza barriere per persone con disabilità fisica che si muovono in carrozzina

Partenza: Porta San Giorgio

Arrivo: Villa Mirabello

A cura di Fondazione Stefania

Per iscrizioni: progetti@fondazionestefania.it

11.00

Noi siamo ciò che mangiamo

Incontro con Alberto Fiorito, medico nutrizionista e presentazione progetto Spiga&Madia

Villa Mirabello

A cura di Slow Food Monza e Brianza e DESBri

11.00

Conferenza sotto l’albero

NaturalMente Giardino

Dialogano Maria Adriana Giusti del Politecnico di Torino e Guido Burbatti, psicoterapeuta.

Belvedere della Valle dei Sospiri

A cura di Italia Nostra

11.30

Il Mondo rotondo

Dolci canzoni, piccole grandi storie per sognare insieme

con Nicoletta Tiberini e Nadio Marenco

Villa Mirabello

A cura di Musicamorfosi

14.30 – 17.45

I film al Festival: la meraviglia del presente, la visione di un futuro

Dal 21° Film festival CinemAmbiente di Torino:

I cortometraggi “Ecoanimazione” e “Si può fare”

Presentazione del Film Documentario “Il Monte delle formiche” con la presenza del regista Riccardo Palladino e proiezione del film

Villa Mirabello, salone centrale

A cura di Anteo spazioCinema

14.30

Il Parco: un mondo meraviglioso di Tesori nascosti

Caccia al tesoro in bicicletta alla scoperta del Parco

Partecipazione a squadre, aperta a tutti

Partenza: Cascina Bastia

Arrivo e premiazione: Villa Mirabello

A cura di CREDA Onlus

Per iscrizioni: info@creda.it oppure online

15.00

Gli alberi e i Giardini della Villa reale di Monza

Alla scoperta dei Giardini con la collaborazione dell’agronoma Laura Cinzia Bassi

Partenza: Villa Mirabello

A cura delle GEV del Parco Regionale della Valle del Lambro

Per iscrizioni: eventi@parcovallelambro.it

15.30

Lo Scrittore al Festival

Lo Scrittore, la scrittura, la creatività: Giancarlo Neri conversa con Andrea Zalone

I Pulcini di Alberto Casiraghy, Il Pulcino di Giancarlo Neri: intervengono gli artisti, Giovanna Forlanelli per Fondazione Luigi Rovati e Giovanna Canzi, curatrice del progetto

Area adiacente a Lo Scrittore

A cura di Fondazione Luigi Rovati e Novaluna

15.30

Mangiare è un atto agricolo

Visita agli orti a cumuli presso la Scuola Agraria del Parco

Scuola Agraria del Parco di Monza

A cura di Slow Food Monza e Brianza e Scuola Agraria del Parco di Monza

16.30

Vivaldi: una musica meravigliosa nel Parco

Un concerto monografico di Arcobaleno Ensemble dedicato ad Antonio Vivaldi

Villa Mirabello, cortile esterno

A cura di Amici della Musica

Una vita in due per il Parco: durante il concerto un contributo di Barbara Di Tommaso dedicato a Bruno Di Tommaso e a Mariagrazia Fragiacomo

Il parco di Monza

(Foto by Fabrizio Radaelli)

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018

9.30

A due ruote nel Parco

Percorso inedito in bicicletta per scoprire e conoscere il Parco

Partenza: Villa Mirabello

A cura delle GEV del Parco Regionale della Valle del Lambro

Per iscrizioni: eventi@parcovallelambro.it

9.30

La buona Colazione

Facciamo assieme colazione per aprire la seconda giornata del Festival del Parco di Monza! Ci sarà la possibilità di prepararsi al meglio in vista della giornata con una variegata scelta di prodotti della tradizione e naturali.

Non è richiesta prenotazione, possibile consumazione a pagamento fino a esaurimento disponibilità. Costo: 5 euro a persona.

10.00 – 18.00

Scoperta e meraviglia.

Apertura esclusiva della Cappella di Villa Mirabello. Performance musicale a sorpresa di Alireza Mortazavi

Villa Mirabello

A cura di Novaluna e Musicamorfosi

Per iscrizioni direttamente online il sito di Musicamorfosi.

10.00 – 18.00

Lambro. Un monologo - Mostra fotografica in Versi

Immagini di Rodolfo Zardoni, poesie di Iride Enza Funari

Villa Mirabello, sala Diana

A cura del Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle del Lambro e Casa della Poesia Monza

10.00 – 18.00

La salute si conquista anche con il sorriso

Mostra dei disegni di Bruno Bozzetto

con testi di Alberto Fiorito

Villa Mirabello

A cura di Slow Food Monza e Brianza

10.00

Andare così, come per magia, una voce Primo gruppo

Una passeggiata musicale per scoprire luoghi e magie del Parco

Partenza: Villa Mirabello

A cura di Novaluna e Musicamorfosi

10.00

Il Parco è anche mio

Un percorso possibile nella natura, senza barriere per persone con disabilità fisica che si muovono in carrozzina

Partenza: Porta San Giorgio

Arrivo: Villa Mirabello

A cura di Fondazione Stefania

Per iscrizioni: progetti@fondazionestefania.it

10.00

Alla scoperta del Parco con Nordic Walking

Una sana camminata insieme a Matteo Barattieri

Partenza: Villa Mirabello

A cura di Prowalking Monza e Team Triangolo Lariano Lago di Como

Per iscrizioni: cinzia@prowalking.com, alessandro@prowalking.com oppure teamtriangololarianosegreteria@gmail.com

10.30

Natura, autori, storie intorno a Lo Scrittore

resentazione della pubblicazioneStorie del Parco.

Area adiacente a Lo Scrittore

A cura di Novaluna, Vorrei e Fondazione Luigi Rovati

10.30

Letture sostenibili sotto l’albero

Pagine tratte da libri dedicati al rispetto per l’ambiente e alla sostenibilità. Riflessioni sulla raccolta differenziata

Belvedere della Valle dei Sospiri

A cura di Legambiente Monza

11.00 – 18.00

Le onde dell’architetto - Centro Rai Way

Alla scoperta del Centro Rai progettato da Gio Ponti, 7 visite guidate, una per ogni ora.

Partenza: ingresso edificio Rai Way

A cura del FAI Delegazione di Monza

Per iscrizioni online il sito del Fai

11.00

Andare così, come per magia, una voce Secondo gruppo

Una passeggiata musicale per scoprire luoghi e magie del Parco

Partenza: Villa Mirabello

A cura di Novaluna e Musicamorfosi

11.00

Meraviglia e allegria

La Bat Mobile musicale con a bordo Camilla Barbarito e Fabio Marconi

Villa Mirabello e dintorni

A cura di Musicamorfosi

11.30

Voci sotto l’albero

Un canto collettivo sotto l’albero con Arsene Duevi e Oskar Boldre

Belvedere della Valle dei Sospiri

A cura di Musicamorfosi

11.30

La Voliera per umani

Video-proiezione per l’opera di Giuliano Mauri. Interviene Daniela Pollastri

Villa Mirabello, salone centrale

A cura di Novaluna

12.30

Un Picnic al Festival

Arrivati a metà della giornata, non perdetevi l’occasione di partecipare al nostro picnic, acquistando il vostro sacchetto contenente prodotti di qualità, naturali e della tradizione. Il cibo sarà in contenitori ecologici in materBi e potrà essere consumato ai tavoli posti nel cortile attiguo a Villa Mirabello oppure su teli che saranno messi a disposizione dall’organizzazione del Festival.

È fortemente consigliata la prenotazione a festivalparco@gmail.com, indicando vostro nominativo, numero di pic nic acquistati, mail e telefono di riferimento.

MENÙ ADULTI

(15 euro)

Risotto di Farro (DESBRI e Az. Agr. Frigerio di Vimercate) ai Profumi dell’Orto; Rotolo di Sfoglia salata con Verdure del Territorio accompagnate da un Formaggino di Montevecchia; Biscotto di Mais Antico (Az. Agr. Frettoli di Cornate D’Adda); Mela del Parco delle Groane (Ceriano Laghetto).

MENÙ BAMBINI

(10 euro)

Pasta al Pomodoro; Yogurt del Parco di Monza (Colosio); Biscotto di Mais Antico (Az. Agr. Frettoli di Cornate D’Adda); Mela del Parco delle Groane (Ceriano Laghetto)

14.30 – 17.45

I film al Festival: la meraviglia del presente, la visione di un futuro

Dal 21° Film festival CinemAmbiente di Torino:

I cortometraggi “EcoKids” e “Ecoanimazione”

Proiezione di “Una certa idea di parco” con la presenza del regista Giulio Ciarambino

Villa Mirabello, salone centrale

A cura di Anteo spazioCinema

15.00

Un giorno in ballo

Musica di Lyradanz e danze etnico-popolari con i Traballanti

Villa Mirabello

A cura di Ensemble Sangineto

15.00

Scopri il Parco, laboratori per bambini

Orienteering ambientale con laboratorio

Per bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da almeno un adulto

Villa Mirabello

A cura di Cooperativa META

Per iscrizioni: iscrizioni@metacoop.org (orario 9.00-12.00 e 18.00-21.00) oppure direttamente online

16.00

Villa Mirabello fra storia, poesia e narrazioni. Letture sceniche

Sala di Saturno: introduzione storica e letture sceniche tratte da Il Bosco Bello con Ettore Radice e Antonetta Carrabs

Sala di Diana: Proiezioni di immagini sul Lambro a cura di Rodolfo Zardoni e letture poetiche di Iride Enza Funari

Villa Mirabello

A cura di Parco Letterario Regina Margherita e Il Parco Valle del Lambro e Casa della Poesia Monza

16.30

Il concerto: un prato verde, come il mare

Con Giovanni Falzone Trio, special guests e con la partecipazione di Ancore d’Aria e dei SuperCori di Arsene Duevi

Villa Mirabello

A cura di Musicamorfosi

17.30

Aperitivo “Il Vino del Santo”

Chiudiamo la seconda giornata del Festival del Parco di Monza con un aperitivo di saluti .

Costo aperitivo: 8 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA