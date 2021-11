“I Legnanesi” tornano al teatro San Rocco di Seregno dal 10 al 21 novembre con lo spettacolo “Non ci resta che ridere” Trepidante attesa, a Seregno, per il ritorno al teatro San Rocco de “I Legnanesi”, che porteranno in scena lo spettacolo “Non ci resta che ridere”.

Sarà la compagnia de “ I Legnanesi” ad aprire ufficialmente la stagione teatrale al San Rocco di Seregno. L’attesa è trepidante tra gli affezionati spettatori della sala di via Cavour e della divertente compagnia legnanese che attendono dal maggio del 2020 di potersi divertire in platea con la famosa famiglia Colombo. Il recupero dello spettacolo “Non ci resta che ridere” non andato in scena lo scorso anno a causa della pandemia è in locandina dal 10 al 21 novembre, alle 21. Al pubblico, che aveva acquistato i biglietti nel 2020, sono stati conservati gli stessi posti e le stesse sere della prenotazione iniziale. Le nuove date, però, sono anche l’occasione per nuovi spettatori di divertirsi insieme alla famiglia più divertente d’Italia. Il botteghino di via Cavour, telefono 0362-230.555, è aperto tutti i giorni dalle 20 alle 21.30. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo [email protected]

Sulle tavole di via Cavour, la storia e la tradizione de “I Legnanesi”, si tramanda ininterrottamente da 50 anni. Nello spettacolo “Non ci resta che ridere” c’è tutto il mondo de “I Legnanesi”, passato, presente, tradizione e attualità. Con loro sarà un viaggio nel tempo per ridere nsieme. Il sipario di aprirà con Mabilia (Enrico Dalceri), chic più che mai- come si conviene in un viaggio a Parigi - che ammira la Gioconda insieme a mamma Teresa (Antonio Provasio) e papà Giovanni Colombo (Lorenzo Cordara, nuovo attore nei panni di questo amato personaggio), che sfoggiano gilet gialli catarifrangenti nelle sale del Louvre, mentre fuori i manifestanti fanno dei loro gilet gialli il simbolo della protesta, inseguiti dai gendarmi.

