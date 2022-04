Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Tour dei Lose Renato Ornaghi (Foto by Chiara Pederzoli)

Dopo due secoli rinasce “Il Tour dei Lose”: l’itinerario per scoprire la bellezza della Brianza in bicicletta - VIDEO L’intervista a Ornaghi È già uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione dei vent’anni di Ville Aperte. È il “Tour dei Lose” che l’Associazione Cammino di Sant’Agostino ha riportato in vita a due secoli esatti dal viaggio di Carolina e Federico Lose, coniugi e pittori protagonisti dell’itinerario nel 1822.

È già uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione dei vent’anni di Ville Aperte. È il “Tour dei Lose” che l’Associazione Cammino di Sant’Agostino ha riportato in vita a due secoli esatti da quell’estate 1822 in cui era stato compiuto per la prima volta.

Serve necessariamente un passo indietro: due secoli fa i coniugi e pittori tedeschi Federico e Carolina Lose effettuarono un viaggio pittorico sui monti di Brianza. Un tour artistico che si concretizzò in ventiquattro celebri stampe a colori “che, da loro pubblicate l’anno successivo con grande successo, crearono il mito della Brianza quale luogo di vacanza e residenza per la nascente borghesia milanese e lombarda”, spiega l’associazione. Una ispirazione anche per Stendhal.

Tour dei Lose Renato Ornaghi

Oggi il Tour dei Lose rinasce su un percorso di 152 km da percorrere idealmente in bicicletta e che ricalca l’itinerario originale. Tutto è raccolto nel nuovo libro di Renato Ornaghi, autore, filologo e presidente dell’Associazione Cammino di Sant’Agostino, con la possibilità di svolgere ulteriori 10 più brevi anelli intermedi. Un modello di turismo sostenibile per scoprire la Brianza.

Un viaggio dolce che parte dalla Villa reale di Monza e passa per Villa Gernetto a Lesmo. E poi va sul Lambro ad Agliate, passa per Verano Brianza e si inoltra nelle bellezze della Brianza Lecchese fino ad Asso, Pusiano, Civate (qui Giacomo Leopardi scrisse “Il passero solitario”?). Per ridiscendere a Merate, Monticello, Barzanò.

Le immagini, quasi fotografiche, dei Lose saranno esposte gratuitamente nell’ambito della manifestazione “Ville Aperte” 2022 nel granaio della Villa Greppi di Monticello Brianza. Inaugurazione sabato 23 aprile alle 16. Mostra visitabile nei giorni 24, 25, 30 aprile e 1 maggio, dalle 10 alle 18.

Sabato 23 aprile presentazione del libro-guida “Il Tour dei Lose” di Renato Ornaghi che contiene le immagini delle 24 stampe, il diario di quel viaggio estivo dei coniugi Lose e la descrizione dettagliata dell’ itinerario ciclistico di 152 km.

© RIPRODUZIONE RISERVATA