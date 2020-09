Bloom Mezzago riparte in #Limitededition: posti a sedere e prenotazione per la nuova stagione di eventi Il Bloom di Mezzago riparte con la nuova stagione e in versione #Limitededition: la capienza è stata rivista per rispondere alle normative previste per fronteggiare il Covid-19. Quindi posto a sedere e prenotazione obbligatoria per gli eventi.

Un compleanno festeggiato sui social durante il lockdown, i concerti in streaming per tenere accesi i microfoni. E poi la pizzeria, lo sdraiv-in (il cinema all’aperto) e la prima edizione del festival Terrestra in versione rivoluzionata con un fase autunnale che arriverà. Il Bloom di Mezzago adesso riparte con la nuova stagione e in versione #Limitededition.

“In edizione limitata” perché in via Curiel sarà diversa la capienza, che è stata rivista per rispondere alle normative previste per fronteggiare il Covid-19. Tutti gli eventi prevederanno il posto a sedere obbligatorio e distanziato del pubblico e sarà necessaria e obbligatoria la prenotazione anche per gli eventi gratuiti.

I concerti sotto il palco stipati spalla a spalla rappresentano per ora il passato. Il presente prevede di rispettare le regole del distanziamento e della sicurezza. I link per le prenotazioni saranno pubblicati sul sito internet e sulla pagina facebook ufficiale.

Il sipario della nuova stagione si alza venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre con il Longless Film Festival. Venerdì 18 settembre parte la stagione dei concerti con i live di Junior V e Lowinsky. In arrivo tra gli altri anche Omar Pedrini, Diego Potron, Capre a Sonagli, Caso, Bruno Dorella.

“Ripartiamo con le proiezioni del nostro cinema, dedicate sia alla fascia di pubblico più piccola che a quella adulta. Ripartiamo con i corsi, con nuovi cicli di lezioni e recuperando quelle rimaste sospese durante la chiusura forzata. Ripartiamo con la musica e le attività socioculturali alle quale abbiamo abituato in questi 33 anni di vita”, ha spiegato il club di via Curiel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA