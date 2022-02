Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Arte: 1.200 visitatori per il primo weekend di Antonio Ligabue al Serrone della Villa reale di Monza Un altro weekend sopra quota mille per la Villa reale di Monza nel primo weekend di apertura dell’antologica dedicata ad Antonio Ligabue, allestita fino all’1 maggio al Serrone.

Novanta le opere in mostra, tra dipinti, sculture, disegni e incisioni di uno degli artisti più originali del Novecento.

“Ringrazio i tanti visitatori che lo scorso weekend hanno scelto di visitare la Reggia di Monza e di ammirare le prestigiose opere di Antonio Ligabue allestite all’Orangerie – dichiara il sindaco di Monza Dario Allevi - La promozione culturale della città e la rinascita della Villa Reale continuano ad andare di pari passo: il nostro impegno quotidiano vuole, infatti, regalare a un pubblico sempre più vasto nuove opportunità oltre alla possibilità di entrare in contatto con i grandi artisti”.

Mostra antologia Antonio Ligabue: Autoritratto con moto e cavalletto, 1953-1954, olio su faesite - Collezione privata courtesy Galleria Centro Steccata Parma

La mostra è aperta fino all’1 maggio il mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Per tutta la durata sono in programma attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini e adulti (info sul sito della mostra).

Una mostra family friendly, con un percorso creato ad hoc per i bambini e un kit didattico in omaggio da ritirare in biglietteria. Un’opera ad “altezza bambino” attenderà i giovani visitatori.

