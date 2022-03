Anfitrione e il suo doppio (per non dire della moglie): Plauto al teatro Villoresi di Monza Il regista Livio Galassi porta a Monza la commedia di Plauto “Anfitrione” interpretata da Franco Oppini e Debora Caprioglio: sabato 5 e domenica 6 marzo.

Continuano le perlustrazioni nel teatro classico di Livio Galassi che, dopo Pseudolo, Truculentus, Mercator e Menecmi si cimenta in Anfitrione, commedia scritta nel III secolo avanti Cristo da Plauto in scena al teatro Villoresi di Monza.

“Mi accosto a questo Anfitrione con lo stesso spirito con cui ho curato i precedenti: rispetto del testo plautino , ricostruzione delle sue pirotecniche lessicali reinventando – per quanto possibile – le sue godibili sonorità - ha scritto il regista nelle sue note - uno snellimento della trama a favore di una più diretta comunicativa, un dinamismo gestuale e recitativo che ripercorre le feconde intuizioni che, nate da Plauto, attraverso la commedia dell’arte sono giunte fino a noi. Uno scoglio non da poco la perdita di circa trecento versi, e nel momento più significativo della commedia: l’incontro dei due Anfitrioni”.

In scena ci sono due volti notissimi dello spettacolo italiano, l’ex Gatto di vicolo Miracoli Franco Oppini e l’attrice Debora Caprioglio. Come diceva Truffaur, almeno nella pessima traduzione italiana, non drammatizziamo: è solo una questione di corna. Quelle vero o presunte di Anfritrione e la moglie Alcmena, alle prese con i desideri di Giove, innamorato della donna, che ovviamente si fa aiutare dall’Olimpo per conquistarla a scapito del soldato.

“Aggrappandomi agli sporadici frammenti, mi sono applicato a intuire, più che nuovi dialoghi, l’esilarante alienazione che può nascere dall’incontro di tutti i doppi - ha aggiunto il regista - Sottolineo inoltre il cinico gioco di potere di chi può, che getta scompiglio e rovina nei destini umani; in Plauto tutto si risolve felicemente, nella vita invece…”. In scena sabato 5 marzo alle 21 e domenica 6 alle 16 sul palco del Villoresi in piazza Carrobiolo ( teatrovilloresi.it ).

