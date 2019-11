Calcio serie C Monza Carrarese al Brianteo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, c’è Monza-Carrarese: la partita live, Carrarese in vantaggio 1-2 st Aggiornamenti in diretta del big match di sabato sera allo stadio Brianteo: i riflettori (led) si accendono su Monza-Carrarese, partita clou della 14esima giornata di serie C.

Big match sabato sera allo stadio Brianteo: i riflettori (led) si accendono su Monza-Carrarese, partita clou della 14esima giornata di serie C. Il Monza guida la classifica con 32 punti, la Carrarese è quarta con 22. I biancorossi arrivano dalla sconfitta infrasettimanale contro la Pro Patria che ha segnato l’eliminazione ai supplementari dalla Coppa Italia di Serie C.

62’ Sul calcio d’angolo recupera palla la Carrarese che si distende e mette in apprensione la retroguardia monzese che deve scappare verso la porta. In qualche modo il Monza si salva e Foresta deve far fallo su D’Errico per evitare la controripartenza

58’ L’arbitro ristabilisce la calma e si ricomincia con il calcio d’angolo di Iocolano. Espulso dalla panchina il figlio di mister Silvio Baldini, assistente allenatore, prima del calcio d’angolo

57’ Episodio dubbio a centroarea, il Monza reclama il gol. Secodo Brighenti e compagni la palla era entrata sulla parata di Forte sul tiro ravvicinato di Brighenti, dalle immagini sembrava fuori dalla porta. Poi parapiglia a centro area, si litiga per un colpo fortuito ai danni di un giocatore toscano che rimane a terra contuso

56’ Autotraversa della Carrarese. Ciancio devia di testa verso la propria porta una punizione tagliata di Lepore e colpisce la traversa

53’ In quest’inizio di secondo tempo, la manovra interessante quantomeno sino alla trequarti, si trasforma in un lento possesso palla inclusivo

46’ Ore 21.50: ricomincia la partita, Monza subito avanti ma Finotto è poco incisivo

45’ + 1 Fine primo tempo. Un minuto di recupero e tutti negli spogliatoi.

44’ Altra sortita di Lepore che vola in fascia e trova in mezzo Finotto: buono il controllo, meno la conclusione che sale alta sulla traversa

37’ Il Monza continua a buttare palle in area, ma poco precise. È proprio evidente: fino alla trequarti è grande Monza, poi manca lo spunto decisivo in area

Calcio serie C Monza Carrarese al Brianteo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

32’ Palla alta in area toscana: l’intervento di testa di Conson è scomposto e per poco non beffa Forte. Palla in angolo, il Monza non sfrutta

28’ Finotto a centro area spreca una palla buonissima. Tutto solo con il destra alza troppo la conclusione.

Il Monza arriva facilmente e anche a livello estetico molto pregevolmente fino alla trequarti esterna, poi diventa tutto più difficile. Nell’ultima azione, bella palla di Brighenti per Finotto che spreca

19’ GOL: 1-2 per la Carrarese. Gol di Cassio Cardoselli: azione solitaria in slalom, salta Lepore e Bellusci e apre il piattone comodo sul secondo palo da centroarea. Spettacolare la sua azione, ma lenta la reazione della difesa

Calcio serie C Monza Carrarese al Brianteo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

12’ GOL Primo angolo per la Carrarese. E pareggio. Gol di Conson in fuorigioco non ravvisato dagli arbitri.

Azione di calcio d’angolo, palla a centro area, spizzata e colpo di testa fortuito di Conson che colpisce il palo. La palla ritorna in area e lo stesso Conson appoggia comodamente in rete. Sulla spizzata, da rivedere la posizione iniziale di Conson. L’ultimo uomo del Monza è Finotto, ma il numero 2 della Carrarese sembrava oltre. La Var non c’è: 1-1 tutto da rifare.

10’ Monza in totale controllo del campo fino ad ora, senza mai perdere un contrasto. La sconfitta di mercoledì ha ulteriormente motivato la squadra, anche se sono pochi i giocatori scesi in campo in Coppa presenti oggi

4’ Monza spumeggiante. Apertura di Finotto per Iocolano tra le maglie della difesa ospite, il trequartista avanza e spara di punta per sorprendere Forte che chiude in angolo. Dalla bandierina ancora Monza pericoloso. Brighenti però sbuccia da centroarea e il portiere va in presa.

2’ GOOOL del MONZA! Su calcio d’angolo perfetto di Lepore, svetta in area Marconi. In campo per sostituire Scaglia squalificato, Marconi ripaga subito la scelta di Brocchi.

Triangolazione pazzesca del Monza. La toccano in tanti fino al filtrante per Brighenti che calcia radente sul primo palo. Forte in angolo.

1’ Cominciata. Scambio di cori tra le tifoserie, non proprio amichevoli. Tremila i biglietti venduti in prevendita, secondo i numeri dati dal Monza. In 400 sono arrivati da Carrara, con tanto di coreografia.

Calcio Monza Carrarese tifoserie: Carrarese

(Foto by Diego Marturano)

Calcio Monza Carrarese tifoserie: Monza

(Foto by Diego Marturano)

Le formazioni. Per il Monza: Lamanna, Fossati (vc), Bellusci, Brighenti, D’Errico (c), Finotti, Marconi, Iocolano, Armellino, Sampirisi, Lepore.

Per la Carrarese: Forte, Conson, Mignanelli, Tedeschi, Damiani, Foresta (c), Infantino, Cardoselli, Ciancio, Mezzoni, Valente.

I convocati di mister Brocchi: Lamanna, Sommariva, Del Frate; Anastasio, Bellusci, Marconi, Negro, Franco, Sampirisi, Lepore; Galli, Fossati, D’Errico, Mosti, Palazzi, Iocolano, Armellino, Rigoni; Chiricò, Brighemti. Finotto, Marchi, Gliozzi. Per l’esordio di Paletta c’è ancora da aspettare.

(* aggiornamenti dal Brianteo a cura di Diego Marturano)

© RIPRODUZIONE RISERVATA