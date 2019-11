Calcio, la diretta di Monza-Pro Patria: sedicesimi di Coppa, 2-2 all’intervallo Chi vince passa agli ottavi di Coppa Italia di serie C e il 27 novembre troverà la vincente di FeralpiSalò-Lecco. Rispetto alla sfida di campionato con i bustocchi, Brocchi cambia 9 undicesimi

40’ st- Kolaj, ancora lui, recupera palla e salta l’uomo. Gioca lo scambio corto sulla destra e crossa, ma Brignoli dall’altra parte non ci arriva



38’ st- Sassata da trenta metri di Anastasio: la palla non si abbassa da un metro di altezza, ma è calibrata male l’angolatura



37’ st- La risposta del Monza passa dal traversone di Mosti, che dalla sinistra attraversa tutta l’area senza trovare qualcuno pronto al tap-in



36’ st- Boffelli per Molinari nelle fila della Pro. Ma è Parker a calciare basso e teso, impegnando Sommariva



34’ st- Colossale occasione per la Pro Patria: Kolaj, che ha avuto un ottimo impatto sulla partita, si fa trenta metri palla al piede e arriva davanti all’area monzese, dove serve in fascia Spizzichino che si infila tra due difensori e per poco non sorprende Sommariva



32’ st- È Galli a essere sceso sulla linea di difesa: per Brocchi continuano gli esperimenti in una serata che era stata inaugurata dalla difesa a tre. Intanto, fantasia al potere sulle fasce, con Chiricò a destra e D’Errico dall’altra parte



30’ st- Brocchi cambia: fuori Negro e dentro D’Errico, fuori Marchi e dentro di Munno



28’ st- Ritmo rallentato e tanti sbagli da una parte e dall’altra, con due o tre scambi per parte e niente più



26’ st- Il risultato non sarà esteticamente appagante, ma nessuna delle due formazioni si risparmia. Al fraseggio di metà campo si sostituisce un continuativo ribaltamento di fronte. Ora tocca al Monza battere il corner dalla sinistra: Negro e Rigoni si ostacolano a vicenda e la palla esce di un soffio



24’ st- Chiricò spreca malamente una punizione invitante dalla destra. Palla sparata lunga e nessuno riesce a impattare



22’ st- Ancora Pro Patria, con Kolaj che si muove bene dal limite e impegna in una difficile parata Sommariva, che si deve stendere sulla sinistra. Ribattuta corta e Molinari ha da pochi passi l’occasione per triplicare. Gioco fermo per fuorigioco



20’ st- Azione protratta di Parker, che cerca lo sfondamento centrale ma viene murato. Ci prova allora dalla distanza, ma la palla finisce alta



18’ st- Chiricò steso sugli sviluppi di un corner, ma il fallo non viene fischiato. Gli animi si scaldano e i reparti si allungano con il trascorrere dei minuti



15’ st- Buon momento per il Monza ma fase confusa dalle parti di Mangano, con una serie di rimpalli e poche azioni nitide. La Pro Patria ne approfitta per togliere Bertoni, Pedone e Defendi per Brignoli, Fietta e Kolaj



13’ st- Ancora Monza con Chiricò che dalla destra rientra, crossa in mezzo e trova la testa di Marchi che allunga sul secondo palo. Anastasio non ci arriva per questione di centimetri. Bella occasione per i padroni di casa



11’ st- Occasione dubbia in area della Pro: Anastasio porta palla fino al limite, Marchi crossa ma la difesa ospite respinge. Proteste per un presunto fallo di mano



10’st- Palazzi si rialza ma Brocchi lo richiama in panchina. Al suo posto entra Rigoni



9’ st- Franco manca l’appoggio e Palesi è veloce a rubare palla e a innescare la ripartenza di Spizzichino. Il gioco viene fermato dal direttore di gara, Francesco Luciani. A terra c’è Palazzi, che ha ricevuto un colpo alla testa. Gioco fermo da un paio di minuti e vistosa fasciatura



7’st- Come nel primo tempo, il Monza non disdegna le soluzioni di ripartenza: questo perché la difesa ospite, accompagna il centrocampo in uscita per tenere i reparti corti



5’ st- Bella occasione per Palazzi, che entra in area palla al piede e la scaglia di destro su Mangano, in protezione del primo palo.



2’ st- Buon palleggio della Pro Patria, con Bertoni e Palesi che dialogano bene a metà. Dall’altra parte risponde Galli con una serpentina a metà che arriva fino al limite. Chiesto li fallo, ma si prosegue



1’ st- Si ricomincia. E la novità arriva da Monzello, più che dal Brianteo. Gabriel Paletta ha firmato con i biancorossi



45’ pt- Un minuto di recupero e occasionissima per il Monza. Ancora Chiricò cambia il passo e taglia il campo, servendo Anastasio che a tre metri dalla porta non riesce a deviare in rete. Pochi secondi e l’arbitro fischia la metà gara



43’ pt- GOL DEL MONZA! Il Monza ci prova ancora sulla corsia di sinistra, con Franco e Marchi che dialogano senza però riuscire a trovare il cross calibrato bene. Chiricò dall’altra parte cambia passo e guadagna un calcio d’angolo al limite: Chiricò calcia con una breve rincorsa oltre la barriera, centra il palo e la palla finisce in rete con Mangano immobile



38’ pt- GOL DELLA PRO PATRIA! Marcone esce bene di testa su un disimpegno della difesa monzese. Trova una prateria davanti a sé e da metà campo arriva sino al limite dell’area, dove scarica sulla destra per Defendi, che chiude il triangolo e la ridà a Marcone: piatto destro alto e raddoppio



35’ pt- Anastasio chiude sulla sinistra un’azione portata avanti da Franco e Marchi, conquistando l’angolo. Palla lunga e azione che riparte da metà.

33’ pt- GOL DEL MONZA! Neanche il tempo di riportare la palla a metà campo che il Monza trova il pareggio. Franco trova un corridoio a centrocampo e mette in mezzo una palla morbida che Marchi colpisce di testa schiacciando in rete



30’ pt- GOL DELLA PRO PATRIA! Negro esce male di testa in contrasto, Pedone si trova campo libero sulla sinistra e si invola verso l’area: piatto destro sul secondo palo e Sommariva battuto



28’ pt- Fase confusa a metà campo e serie di rimesse laterali consecutive poco oltre il limite dell’area monzese



27’ pt- Il Monza cerca le ripartenze ma non riesce ad arrivare in modo organico nei pressi dell’area avversaria e Palazzi prova il destro da lontano, colpendo troppo d’esterno



25’ pt- Non si è ancora al primo terzo di gara e il campo comincia a cedere. Molinari si alza dalla difesa sino alla trequarti monzese per andare in anticipo su Gliozzi, sceso a prendere la palla di scarico della difesa monzese. La Pro Patria continua nel su pressing molto intenso



23’ pt- Secondo corner per il Monza, su calcio di Mosti. Chiricò se ne va con un gioco di gambe, appoggi dietro per Marchi che fa velo: al limite dell’area nessun monzese sfrutta l’occasione



20’ pt- Parker e Palesi, Defendi e Pedone che si alza. La Pro arriva in area, Franco si fa nuovamente aggirare alle spalle. Il rasoterra che attraversa l’area non è sfruttato dai varesini



18’ pt- La Pro fa volume a centro del campo e si allarga molto con gli esterni. Due là davanti a inchiodare la difesa monzese. Una strategia che fino a questo momento ha pagato, con gli ospiti che tengono bene il campo: è il Monza a ripartire in contropiede



16’ pt- Cross dalla destra, dopo gli sviluppi di un’azione nata su una nuova palla lunga per Gliozzi: tocco dietro e cross dalla destra per Marchi, che arretra per colpire di testa e in torsione manda alto



14’ pt- Primo corner per il Monza conquistato da Mosti. La difesa ospite è reattiva nel liberare. Parker è abile a manovrare nella trequarti e a consentire la risalita della Pro.



11’ pt- Ritmi bassi e qualche imprecisione in questi primi 10 minuti di Monza. Anastasio tenta di caricare il sinistro, rinuncia al tiro e serve Galli, che però calcia alto



9’ pt- Negro appoggia male in disimpegno aereo, la palla a Defendi che ciabatta distante da Sommariva. Il primo tentativo monzese si spegne sul fondo con una palla non raggiunta da Gliozzi



7’ pt - Buon inizio degli ospiti ed è l’ex Palesi a calciare un collo destro dalla distanza che supera di non molto la traversa



6’ pt- Ancora una Pro Patria propositiva che ci prova sulla sinistra: rimpallo dieci metri fuori dall’area, Spizzichino tenta il destro ma viene murato. L’arbitro fischia il fuorigioco sulla carambola della deviazione e stoppa sul nascere un possibile pericolo per il Monza



4’ pt- Franco lascia qualche metro a Defendi che si allunga sulla destra ma al momento del cross perde l’appoggio saldo e dimostra che il campo, a differenza dell’impatto visivo, affonda sotto i tacchetti dei 22 in campo



2’ pt- Il Monza parte con una inusuale difesa a 3, con Anastasio a sinistra e Chiricò a destra in un 3-4-1-2



1’ pt- Partiti. Monza in campo con in maglia blu e calzettoni rossi. Pro Patria in casacca verde



Pochi spettatori al Brianteo, almeno rispetto alle ultime uscite, per questo freddo (ma al momento asciutto) per serale del mercoledì. Lo stadio monzese riaccoglie anche due ex, Luca Palesi e Ivo Molnar, vicecapitano della Pro. In panchina anche Tommaso Brignoli.



Nonostante le abbondanti piogge di questi giorni, il tappeto verde del Brianteo sembra aver retto bene. Solo nelle due aree piccole e nel fazzoletto di fronte ai distinti, sulla destra delle panchine, il terreno porta le cicatrici del maltempo.



Anche per gli ospiti pochi reduci dalla partita di campionato tra coloro che scendono in campo al fischio d’inizio: confermati solo capitan Bertoni, Spizzichino e Defendi



La Pro Patria scende in campo con Mangano, Marcone, Molnar, Palesi, Pedone, Parker, Bertoni, Spizzichino, Defendi, Molinari e Masetti. A disposizione: Tornaghi, Boffelli, Brignoli, Galli, Fietta, Lombardoni, Ferri, Kolaj. Allenatore: Javorcic



Rispetto alla partita di campionato, Brocchi conferma solo Chiricò e Scaglia. Quest’oggi in panchina siedono Del Frate, Brighenti, D’Errico, Tumino, Marconi, Armellino, Rigoni, Corti, Di Munno, Lepore, Sacchini, Coulibaly

Il Monza scende in campo con Sommariva, Anastasio, Scaglia, Negro, Franco, Galli, Chiricò, Mosti, Palazzi, Gliozzi, Marchi

Quel giorno, dopo il vantaggio a neanche 300 secondi dal fischio d’inizio da parte dei tigrotti, i biancorossi avevano riacciuffato il pari con Chiricò su punizione e staccato il biglietto da tre punti con Lepore.

La Pro Patria aveva tenuto a battesimo il nuovo Monza di Brocchi, che dopo la sconfitta di Imola ai playoff della scorsa primavera, era ripartito da Busto Arsizio il 25 agosto con il primo impegno ufficiale della nuova annata.

Chi vince passa agli ottavi di Coppa Italia di serie C e incontrerà li prossimo 27 novembre la vincente di FeralpiSalò e Lecco, in programma domani sera alle 20.



Monza e Pro Patria si affrontano mercoledì 6 novembre alle 17.30 allo stadio Brianteo. Sono 24 i convocati da Mister Brocchi per il match di domani contro la Pro Patria. Chiamati anche 4 giocatori dalla Berretti, prima convocazione per il giovane Coulibaly.

La lista completa: Anastasio, Galli, Chiricò, Brighenti, D’Errico, Sommariva, Tumino, Marconi, Mosti, Palazzi, Scaglia, Armellino, Del Frate, Negro, Rigoni, Corti, Marchi, Di Munno, Franco, Sampirisi, Lepore, Gliozzi, Sacchini, Coulibaly.

