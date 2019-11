Calcio, Gabriel Paletta è un nuovo giocatore del Monza Gabriel Paletta è un nuovo giocatore del Monza. L’ex giocatore di Milan, Parma e Atalanta si allena a Monzello da un paio di settimane ed è stato ufficializzato mercoledì sera, nell’intervallo della partita di Coppa Italia.

Superate le visite mediche, Gabriel Paletta è un nuovo giocatore del Monza. Difensore centrale classe 1986 di alta e altra categoria, l’ex giocatore di Milan, Parma e Atalanta si allena a Monzello ormai da un paio di settimane. Reduce dall’esperienza cinese con lo Jiangsu Suning, ascoltate le offerte arrivate, sembrerebbe anche dalla Serie A, infine l’italo-argentino (per lui anche tre presenze in nazionale) ha scelto di legarsi per il lungo periodo con il Monza, con un contratto triennale ufficializzato nell’intervallo della gara di Coppa Italia con la Pro Patria (2-3). Per il Monza l’ennesimo colpo in prospettiva del salto di categoria.

