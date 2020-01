Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA visita Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri con il sindaco Dario Allevi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Vertice a Monza, il sindaco Allevi al viceministro: «Completare in fretta gli organici del “pacchetto sicurezza”» Nel vertice sulla sicurezza tenuto venerdì a Monza, il sindaco Dario Allevi ha chiesto al viceministro Matteo Mauri il completamento in tempi brevi degli organici della Questura e delle forze dell’ordine della Brianza.

Celerità nel completare gli organici della Questura e delle forze dell’ordine che presidiano la provincia di Monza e Brianza. È la richiesta principale di Monza e del suo sindaco Dario Allevi al viceministro dell’Interno Matteo Mauri al termine dell’incontro che si è tenuto venerdì 24 gennaio in Prefettura.

LEGGI Vertice a Monza sulla sicurezza, il viceministro Mauri: «Nuovi poliziotti in arrivo in Brianza»

“Monza, il capoluogo di una delle più giovani Province d’Italia, ha dovuto attendere ben 10 anni per il completamento del ‘pacchetto sicurezza’ con l’istituzione della nuova Questura inaugurata nel 2019: ho chiesto Al viceministro Mauri maggiore celerità per completare gli organici della Questura stessa, ma anche della Prefettura e dei Vigili del Fuoco. I numeri attuali, infatti, non sono degni della terza città della Lombardia e di una provincia di quasi 900.000 abitanti”, ha detto il sindaco Dario Allevi.

“Il viceministro ha riconosciuto il miglioramento notevole della zona attigua alla stazione - ha aggiunto - Ora si tratta di potenziare i controlli nei luoghi che ancora sono problematici: mi riferisco per esempio ai giardinetti di via Visconti che vorrei restituire al più presto alle famiglie e ai bambini”.

Allevi ha confermato l’impegno dell’amministrazione Comunale nel lavoro di riqualificazione urbana già avviato in diversi giardini pubblici, ai Boschetti Reali anche grazie al miglioramento dell’illuminazione pubblica e attraverso la stipula dei “patti di collaborazione” con i cittadini: già 20 gli accordi siglati finora con il coinvolgimento di 1500 cittadini: “Noi ce la stiamo mettendo tutta per fare la nostra parte – conclude il sindaco – Al Governo chiedo di lasciarci lavorare, evitando di strangolare gli Enti Locali con tagli che si ripetono anno dopo anno e che non sono più sostenibili”.

Durante il vertice sono stati affrontati vari aspetti relativi all’ordine pubblico: il viceministro, che ha confermato il calo dei reati sul territorio, ha parlato anche dell’importanza della “sicurezza percepita” dai cittadini. Un aspetto sul quale il Sindaco ha voluto rimarcare la sensibilità della città, chiedendo un potenziamento dei militari impegnati nell’operazione Strade Sicure.

