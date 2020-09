Vedano: si offre di accompagnarla in auto e pretende un rapporto sessuale, al rifiuto la ferisce I carabinieri di Monza stanno indagando sull’episodio accaduto mercoledì sera in via Milano. La vittima, una ragazza di 24 anni, dopo essere stata scaricata per strada, è stata colpita a un piede da uno pneumatico della vettura dello sconosciuto.

Con la scusa di accompagnarla in auto per evitarle ci prendere l’autobus, durante il tragitto ha preteso un rapporto sessuale e, al rifiuto della passeggera l’ha obbligata a scendere e, nel ripartire, l’ha colpita a un piede con uno pneumatico della vettura, procurandole lievi ferite. Un episodio, avvenuto a Vedano al Lambro, mercoledì 2 settembre, in serata, sul quale stanno indagando i carabinieri, che ha visto vittima una ragazza di 24 anni nigeriana, regolare in Italia.

E’ stata proprio la donna, trasportata in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza, a denunciare l’accaduto ai militari della Sezione Radiomobile di Monza: ha detto di trovarsi in via Milano, presso una fermata dell’autobus, quando è stata avvicinata da un soggetto sconosciuto, a bordo di un’auto di colore bianco, che si è offerto di accompagnarla a Monza. Durante il tragitto, però. l’uomo ha svelato le due vere intenzioni e ha chiesto alla ragazza un rapporto sessuale consenziente: al rifiuto della 24enne, ha fermato il veicolo facendola scendere e, nel ripartire, con uno pneumatico del veicolo l’ha colpita a un piede.

