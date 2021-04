Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Numeri e percentuali dei vaccini effettuati con il dato relativo a Lissone (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Vaccinazioni Covid in tempo reale sulla mappa web della Regione: Monza e Brianza al 18,58%, i numeri di tutti i Comuni Con una apposita piattaforma dedicata alle vaccinazioni anti Covid-19, Regione Lombardia rende pubblico il numero di somministrazioni effettuate sul territorio regionale, provinciale e comunale con un aggiornamento in tempo reale. Monza e Brianza è al 18,58%

Regione Lombardia, con un’apposita piattaforma web dedicata alle vaccinazioni anti Covid-19, rende pubblico il numero di somministrazioni effettuate sul territorio regionale, provinciale e comunale con un aggiornamento in tempo reale.

In provincia di Monza e Brianza è stato vaccinato il 18,58% della popolazione target (dato aggiornato alle 23 del 21 aprile). Dietro c’è Mantova (18,25%),mentre la provincia che ha vaccinato di più è Cremona (24,23%).

Guardando ai Comuni, Monza ha somministrato la prima dose al 22,38% della popolazione target di 107.263 residenti: 24.001 sono le prime vaccinazioni, 11.721 persone hanno ricevuto anche la seconda dose.

TUTTI I COMUNI DI MONZA E BRIANZA

Lissone, Brugherio e Agrate Brianza sono state tra le prime amministrazioni comunali a pubblicare il dato sui loro canali istituzionali.

A Lissone sono 10.843 le vaccinazioni somministrate (tra prime e seconde) con una percentuale del 18,87 di prime dosi sulla popolazione target (39.045).

Brugherio è al 17,79% sulla popolazione target (29.801), Agrate è al 15,75% di prima dose (2.073) sul target di 13.159 persone (955 le seconde dosi).

Sopra il 20% ci sono Seregno, Carate Brianza, Sovico, Biassono, Vimercate, Verano Brianza, Villasanta. Con un target di 6.666 vaccinazioni, Vedano al Lambro ha la percentuale di prime dosi più alta: 26,55%.

Il dato delle somministrazioni è evidentemente in continuo aggiornamento e include le somministrazioni caricate sull’Anagrafe Vaccinale Regionale. È possibile visualizzare la cartina della Regione Lombardia, cliccare sulla Provincia di Monza e Brianza e quindi sul Comune di residenza per ottenere in tempo reale il numero delle prime e delle seconde dosi.

