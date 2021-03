Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Marco Accornero, segretario generale dell’Unione artigiani (Foto by Fabrizio Radaelli)

Vaccinazioni Covid in azienda, l’Unione artigiani: «Noi siamo pronti» Il segretario generale dell’Unione artigiani di Monza e Brianza apre le porte alle vaccinazioni in azienda. Marco Accornero: «Le nostre imprese hanno i medici, siamo pronti»

L’Unione artigiani Milano Monza-Brianza è pronta a eseguire le vaccinazioni nelle proprie aziende aderendo all’accordo pilota regionale per l’estensione della campagna vaccinale anti-Covid. Lo ha confermato ufficialmente il segretario generale Marco Accornero in una lettera inviata ieri al presidente della Regione Attilio Fontana, alla vicepresidente Letizia Moratti e all’assessore lombardo alle attività produttive Guido Guidesi.

«Non vediamo l’ora di ripartire in totale sicurezza - ha precisato Accornero - Le aziende artigiane hanno un medico del lavoro competente che possono mettere a disposizione per la campagna vaccinale. Come Unione proporremo alla Regione di inserire nelle rete vaccinale sia le sedi delle nostre imprese, eventualmente disponibili e rispondenti ai criteri individuati, sia i laboratori medici convenzionati con la nostra organizzazione».

