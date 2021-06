Tutti pazzi per le api a Besana in Brianza: successo per la riapertura al pubblico di Dell’Orto Circa duemila persone in tre giorni hanno fatto visita all’apicoltura Dell’Orto nel primo evento dall’inizio della pandemia. «Come sempre tante famiglie con bambini nel nostro parco storico e nel bosco», dicono dall’azienda.

Grande affluenza e partecipazione al primo evento alla scoperta del mondo delle api organizzato dall’Apicoltura dell’Orto di Besana Brianza dall’inizio della pandemia. Una tre giorni di full immersion nella natura, nel miele bio, nella sostenibilità e nella biodiversità, con visite guidate con degustazioni, laboratori manuali per grandi e piccini e possibilità di pic-nic sul prato con prodotti del territorio.

GUARDA Dentro il mondo delle api con Giacomo Dell’Orto

”Il 18, 19 e 20 di questo mese abbiamo finalmente riaperto la nostra azienda di famiglia al pubblico. È stato emozionante rivedere tante persone all’interno del nostro parco storico e del nostro bosco. L’affluenza è stata molto alta arrivando a circa 2mila persone nei tre giorni - ha dichiarato Isotta dell’Orto, che si occupa di comunicare il valore dei prodotti dell’azienda di famiglia - Sono venute come sempre moltissime famiglie con bambini e questo ci rende sempre molto orgogliosi perché uno dei nostri più grandi obiettivi è quello di appassionare le nuove generazioni per il rispetto per la natura e l’importanza di questi fantastiche creature, essenziali per la biodiversità della nostra penisola e del mondo intero”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA